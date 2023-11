Aos 50 e de volta à Globo, Angélica estreia programa e se diz livre ‘para expor intimidade’

Angélica completa 50 anos no próximo quinta-feira (30). Quatro dias antes, ela começa as comemorações com um novo programa, o “Angélica: 50 & Tanto”. A atração, que será exibida no Globoplay e GNT, além de ter compactos no Fantástico, marcará o retorno da loira à Globo após três anos.

Agora, a esposa de Luciano Huck abre as portas da própria casa para receber personalidades e conversar sobre os momentos marcantes de sua trajetória. Ela revive momentos das cinco décadas de vida, com amigas de longa data como Preta Gil e Carolina Dieckmann.

Mais madura, aos 50, e ela se sente mais livre para se expor e falar da intimidade, tanto política como sexualmente. No ano passado, por exemplo, ela se posicionou a favor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e contra Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidente. Além disso, nos últimos meses, ela falou abertamente sobre sexo na menopausa e revelou ter dado vibradores íntimos de presente para a mãe.

“Hoje a gente tem voz para falar, se expor. E tá tudo bem falar da intimidade. Antes, era considerado esquisito. A gente tá quebrando essa onda, de não deixar o machismo enraizado segurar a gente. É um programa para mulheres 50+ se sentirem forte. Fala muito sobre sororidade”, avalia Angélica.

Em bate-papo com a imprensa para divulgara nova série, Angélica falou sobre a chegada à maturidade e as vulnerabilidades que viveu na última década. Ela acredita que é um momento de revisitar tudo o que foi feito ao longo das últimas cinco décadas. Afinal, essas vivências transformaram Angélica na mulher que ela é hoje: uma pessoa preocupada com a saúde mental, assuntos feministas e questões climáticas — além de amar astrologia.

“A gente entra num processo de reflexão porque os filhos já estão mais velhos, de repente, você quer mudar no trabalho, [refletir sobre] casamento e a menopausa… Aos 40, a gente começa a refletir e colocar os pingos nos is. Foi um período de vulnerabilidades. Foi bom para dar volta por cima. Me preparou para os 50, com essa segurança e maturidade. Dos 40 aos 50, não tive momentos muitos fáceis no entendimento e agora está mais fácil”, reflete a apresentadora.

Convidadas muito especiais

Fazem parte do programa: Xuxa, Anitta, Eliana, Sandy, Ivete Sangalo, Susana Vieira, Fernanda Souza, Preta Gil, Paolla Oliveira, Marina Ruy Barbosa, Maisa, Carolina Dieckmann, Giovanna Ewbank, Bárbara Paz e Paula Lavigne.

Sim, Angélica, Xuxa e Eliana estarão juntas mais uma vez — depois do sucesso no Criança Esperança. Nada de rivais, Angélica garante que há muita intimidade: “Nem parecia que a gente estava na frente das câmeras porque ficamos à vontade na frente das outras”

Cada episódio mergulha em um tema diferente ligado a uma década da história da Angélica. Em conversas íntimas, as convidadas se juntam a Angélica para relembrar momentos importantes e situações em que tiveram vivências similares.

Como assistir “Angélica: 50 & Tanto”

O programa estreia hoje (26) no Globoplay, com todos os cinco episódios disponíveis e o primeiro aberto para não assinantes.

No mesmo dia, o Fantástico começa a exibir semanalmente a versão reduzida de cada episódio do “Angélica: 50 & Tanto”.

