Ao menos 63 soldados russos morrem em ataque no leste da Ucrânia

Pelo menos 63 militares russos foram mortos em um ataque das tropas ucranianas na cidade de Makiivka, no leste da Ucrânia — anunciou o Ministério da Defesa da Rússia nesta segunda-feira (2), sem especificar a data em que isso ocorreu.

De acordo com o porta-voz do Ministério russo Igor Konashenkov, “quatro mísseis incendiários” atingiram um centro de mobilização temporária do Exército russo em Makiivka, uma localidade ocupada pelos russos na região leste de Donetsk.

O Exército russo – que raramente divulga suas baixas – nunca relatou tantas mortes entre suas tropas em um único ataque.

O Ministério russo informou que se tratou de um ataque com lançadores de foguetes HIMARS, um tipo de arma entregue pelos Estados Unidos à Ucrânia, e afirmou que suas forças derrubaram dois dos seis mísseis.

“Toda a assistência e apoio está sendo dado às famílias e entes queridos dos militares mortos”, acrescentou o porta-voz.

No domingo, meios de comunicação russos e ucranianos noticiaram um ataque em Makiivka ocorrido na noite de sábado, durante o Ano Novo.

O ataque ocorreu devido “ao uso de celulares por militares “, o que permitiu ao Exército ucraniano rastreá-los por geolocalização, informou uma fonte anônima das autoridades separatistas de Donetsk.

Sem assumir a responsabilidade pelo ataque, os militares ucranianos anunciaram que o balanço de soldados russos mortos em Makiivka era muito superior.

