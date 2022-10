Ao menos 140 morrem em festa de Halloween na Coreia do Sul

Uma comemoração de Halloween nas ruas de Seul, na Coreia do Sul, terminou com pelo menos 120 pessoas mortas no sábado, 29. Segundo as primeiras informações divulgadas pela mídia local, pelo menos 59 das vítimas tiveram paradas cardíacas e dificuldades respiratórias, mas ainda não se sabe o que teria causado. Além dos mortos, há cerca de 100 feridos.

Segundo as autoridades, os números ainda podem crescer. “Por volta de 01h30 [na madrugada de sábado para domingo no horário local], 59 pessoas tinham morrido e 150 estavam feridas”, informou o oficial do departamento dos bombeiros Choi Sung-bum aos repórteres na manhã de domingo (tarde de sábado em Brasília).

O bairro de Itaewon, onde a festa aconteceu, é conhecido pelas celebrações de Halloween. Na ocasião, milhares de pessoas se aglomeravam nas ruas estreitas, conforme afirmaram as autoridades. O incidente ocorreu em uma das noites mais movimentadas do ano.

Multidão em festa

Segundo agências de notícias, 100 mil foliões se reuniram no distrito de Itaewon para celebrar o primeiro evento de Halloween ao ar livre sem uso obrigatório de máscaras desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020.

Postagens nas redes sociais no início da noite mostram algumas pessoas comentando que a área de Itaewon estava tão lotada que não aparentava ser segura.

Um jornalista local, segundo a BBC News, disse que uma transmissão de emergência foi enviada para todos os telefones celulares do distrito de Yongsan, pedindo aos cidadãos que voltassem para casa o mais rápido possível devido a “um acidente de emergência perto do Hamilton Hotel em Itaewon”.

Cerca de 81 pessoas foram relatadas como sofrendo “problemas respiratórios”, disse a polícia local. Além disso, a agência de notícias nacional sul-coreana Yonhap informou que cerca de 50 pessoas estavam em parada cardíaca.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, ordenou o envio de equipes de primeiros socorros ao local e pediu que os hospitais se preparassem para receber os feridos, indicou a Presidência. O prefeito da capital sul-coreana, Oh Se-hoon, que estava visitando a Holanda, voltou para a Coreia do Sul com urgência quando soube do acontecido, conforme informou seu gabinete.

Fotos e vídeos publicados pela mídia nacional mostraram cidadãos, policiais e profissionais de emergência realizando ressuscitação cardiopulmonar em pessoas esparramadas na calçada.

*Com Terra