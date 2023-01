Antonio Fagundes fala sobre casamento e diz que nunca brigou com a mulher em 16 anos

Ator Antonio Fagundes, 73, exaltou o relacionamento com Alexandra Martins, 44, durante a edição de ontem (28), do programa “É de Casa” (Globo).

O ator garante que a união com Alexandra, que começou em 2007, nunca contou com uma briga. Eles se casaram em 2016.

“Não lembro de a gente discutindo. A gente não briga. O romantismo é todo dia, é o tratamento com carinho, não é quando você faz coisas excepcionais”, afirmou Fagundes durante a atração.

Flerte nos bastidores

O artista também relatou que conheceu Alexandra nas gravações da série “Carga Pesada”, em que interpretou o protagonista Pedro. O trabalho também é lembrado pela parceria de Fagundes com Stênio Garcia (Bino).

“Teve um período em que o galã era uma coisa ofensiva, mas nunca me impressionei com isso, porque não me considero o meu tipo de homem”, completou o artista durante o “É de Casa”.

Com informações da Coluna Splash