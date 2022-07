Antiga ponte romana emerge do rio Tibre após seca severa em Roma

Uma antiga ponte construída durante o reinado do imperador romano Nero emergiu recentemente das águas do rio Tibre que normalmente a esconde, comunica Libero Tecnologia.

Segundo a mídia, a ponte, cuja construção foi na realidade encomendada pelo antecessor de Nero, Calígula, foi destruída em 500 d.C. para evitar que os godos entrassem e saqueassem a cidade, e desde a época os restos da estrutura têm ficado sob as águas correntes do Tibre, ressurgindo apenas em raras ocasiões em que o nível da água no rio cai para “muito baixo”.

“Tal mudança”, avisa Libero Tecnologia, “é na verdade um sinal preocupante, já que Roma e todo o Lácio [região italiana, cuja capital é Roma] estão ‘em alarme de seca’, com o nível da água no Tibre tendo caído seis centímetros em seis dias, ao atingir um estado que só foi ‘visto algumas vezes antes.”

Em particular, a profundidade do Tibre caiu para 1,12 metro neste mês, enquanto, de acordo com as normas, deveria estar entre 4 e 5,5 metros.

A situação ocorreu em meio à falta de chuvas em Roma. A mídia comunica que não chove na cidade há mais de um mês.

Ao mesmo tempo, Nicola Zingaretti, o autarca do Lácio, declarou um “estado de desastre natural”, com residentes locais e empresas tendo sido aconselhados a não desperdiçar água.

