Anne Moura participa de lançamento da Plataforma Digital do Governo Lula-Alckmin

A pré-candidata a deputada federal pelo Amazonas e Secretária Nacional de Mulheres do PT, Anne Moura, participou hoje (21), da apresentação do documento Diretrizes para construção do Programa de Governo Lula-Alckmin e da Plataforma Digital Juntos pelo Brasil de Participação Social do Programa de Governo. O evento aconteceu no Hotel Intercontinental SP, na capital São Paulo.

O documento, estruturado a partir dos eixos “desenvolvimento social e garantia de direitos”, “desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática” e “defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania”, apresenta as principais ideias-força da aliança progressista, formada por PT, PCdoB, PV, PSB, REDE, PSOL e SOLIDARIEDADE, para reconstruir o Brasil.

Para ela, que faz parte da coordenação do Plano de Governo, na pauta de mulheres, o lançamento desta plataforma, além das diretrizes que guiam o Programa de Governo, mostra o compromisso da aliança em ouvir as reais demandas da população. Além disso, destacou o compromisso do presidente Lula em estar alinhado à proteção da floresta Amazônica e dos direitos das mulheres.

“Hoje vivi um importante momento que vai pautar a reconstrução do Brasil, pelas mãos de quem tem compromisso com o país, e que quer ampla participação popular nesse processo. Afinal, o povo brasileiro é importante nessa retomada do crescimento econômico, social, ambiental e político de nosso Brasil. Estamos juntos e juntas nesse caminho de construção com todos os partidos e movimentos sociais para eleger novamente Lula presidente do país, renovando a esperança do povo e garantindo a preservação da Amazônia e a retomada nas conquistas de direitos para as mulheres”, afirmou.

Intitulado Juntos pelo Brasil, a plataforma digital (programajuntospelobrasil.com.br), ficará aberta por cerca de 30 dias, e será fundamental na construção do programa de governo da chapa Lula-Alckmin. A ferramenta permitirá o envio de sugestões, bem como a realização de debates, fóruns, discussão e consultas, em um amplo envolvimento da sociedade civil. Terá ainda um canal de organização para envolver a participação dos comitês populares e organizações dos movimentos populares.

Participaram do evento, o ex-presidente e pré-candidato à presidência do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva; o ex-governador de São Paulo e pré-candidato à vice-presidência do Brasil, Geraldo Alckmin; a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann; o ex-ministro e coordenador do Programa de Governo, Aloizio Mercadante; a ex-presidenta do Brasil, Dilma Rousseff; entre outras lideranças dos demais partidos políticos presentes.

Com informações da assessoria