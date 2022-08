Anne Moura participa de ato promovido por ‘Mulheres do Amazonas juntas pelo Brasil’

A manhã de hoje foi marcada por uma união de mulheres “em favor da liberdade, do respeito e de oportunidades iguais em um Brasil mais justo e sem violência”, define a ativista Anne Moura, secretária nacional de Mulheres do PT que também participou do evento na Praça da Matriz.

O ato contou com a presença de movimentos de mulheres do PT, do PCdoB, da Rede, do Psol, do Coletivo As Amazonas e outras organizações de mulheres.

Para Anne Moura, o encontro tem um “objetivo claro e bem definido que é chamar a atenção para o combate efetivo do machismo, das desigualdades e exclusões sociais, do racismo e da violência que nos persegue em tempo integral”, explica lembrando dados alarmante que apontam para o fato de que 87,5% das candidatas a cargos majoritários nas eleições já sofreram ataques de gênero, segundo reportagem do jornal O Globo do início deste mês. Anne Moura é pré-candidata a vice-governadora pela federação PT, PCdoB, PSD, MDB e PV, partidos que compõem o arco de alianças de apoio à candidatura de Eduardo Braga e Lula no Amazonas.

A iniciativa do encontro de hoje partiu do Comitê Popular de Luta Nacional “Mulheres com Lula”, que integra o movimento Vamos Juntas Pelo Brasil cujo objetivo é pautar a agenda das mulheres diante do cenário de crise econômica e o aumento da fome no país.

“Nós, mulheres do Amazonas queremos um futuro melhor, um futuro sem fome, com comida no prato e principalmente um futuro sem violência contra as mulheres. Nós no Amazonas nos juntamos a uma mobilização nacional, para dizer que estamos juntas por um Brasil que nos represente. Por um Brasil que coloque como prioridade as nossas pautas” afirmou Anne.

