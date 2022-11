Anne Moura integra equipe de transição e se reúne com Grupo de Mulheres em Brasília

A secretária nacional de Mulheres do PT, Anne Moura, está em Brasília para participar presencialmente dos trabalhos da equipe de transição do Governo Lula.

Ela integra a coordenação geral do Grupo de Trabalho de Mulheres e está colaborando com as discussões há semanas, de forma remota, devido ao nascimento, no mês passado, de seu primeiro filho Simón Luiz.

Anne se reuniu ontem (29), com a equipe de Mulheres no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição de governo.

Na ocasião estiveram presentes a deputada federal do PT-RJ, Benedita da Silva; a deputada estadual do PT-RS, Laura Sito; a socióloga e ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci; a ativista e membro do Diretório Nacional do PT, Misiara Oliveira e a coordenadora de Estado de Políticas Públicas pra Mulheres do Piauí, Zenaide Lustosa, dentre outras. Durante a tarde as mulheres se reuniram com a futura primeira-dama, Janja da Silva, que organiza a cerimônia de posse.

“Para mim é uma grande honra estar reunida com essas mulheres, com vivências diversas e perspectivas diferentes para a gestão do novo Ministério das Mulheres. Estamos construindo um novo Brasil, que priorizará as políticas públicas para as mulheres de todo o país”, destacou Anne que seguirá coordenando as discussões.

