Anne Moura é a vice de Eduardo Braga na pré-campanha ao governo do Amazonas

O senador Eduardo Braga (MDB) disse hoje (5), que vai governar o Amazonas, ao lado da sua vice, Anne Moura (PT), com amor e com muito trabalho a partir do dia 1º de fevereiro de 2023. A afirmação, assim como o nome de sua vice aconteceu a convenção do partido, que reuniu mais de 20 mil pessoas, no Copacabana Choperia, no Tarumã,

O evento reuniu 21 prefeitos do interior e centenas de candidatos a deputados federais e estaduais da federação PT, PCdoB, PSD, MDB e PV, que compõem o arco de alianças de apoio à candidatura de Braga e Lula no Amazonas.

Ao lado do senador Omar Aziz (PSD), candidato à reeleição, e da ex-senadora Vanessa Grazziotin, candidata à deputada federal pelo PCdoB, Braga disse que decidiu ser candidato ao Governo do Estado ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República, para cuidar dos amazonenses, que precisam de comida no prato, emprego, saúde, segurança e educação.

“Ao lado da Anne Moura, do Omar, da Vanessa, de todos os candidatos da nossa coligação e do povo do Amazonas, vamos acelerar para mudar. Vamos voltar a construir casas, gerar empregos, construir hospitais e escolas, porque essa será uma vitória do povo, do povo que está sofrendo e não quer mais isso para a sua vida”, declarou o senador Eduardo.

O candidato afirmou que desde o início da manhã “policiais militares e agentes da Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsam) apreenderam ônibus que transportavam correligionários dos municípios de Manacapuru e Iranduba para a convenção do MDB”, relatou em seu discurso.

Blitz inéditas, segundo Braga ”também foram montadas nos dois trechos da estrada do Turismo para apreender veículos com público do encontro”, o que causou um grande engarrafamento na via. “Fizemos uma grande festa, e quero agradecer todo o povo que compareceu a nossa festa popular. Para crescer tem que mudar”, agradeceu Braga.

O senador voltou a defender a construção de prontos-socorros das zonas Leste e Norte, regiões, que segundo Braga, necessitam de atenções especiais nas áreas da saúde e segurança pública.

O senador Omar Aziz disse que vai caminhar com Eduardo Braga por entender que o candidato é a melhor opção para garantir ao povo amazonense mais dignidade. “Eduardo! Estou ao seu lado e conte sempre comigo. Vamos iniciar uma grande caminhada da Democracia rumo à vitória no dia 2 de outubro”, afirmou o parlamentar.

Com informações da assessoria