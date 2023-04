Anne Moura anuncia Casa da Mulher Brasileira no AM; ministra estará em Manaus amanhã

A convite de Anne Moura, a Ministra das Mulheres Cida Gonçalves virá a Manaus para o Lançamento do Projeto Elas por Elas, amanhã (14), a partir das 18h30, no Studio 5. Diversas agendas estão programadas na capital, incluindo um encontro com Movimentos de Mulheres e Social. De acordo com Anne Moura, a ministra Cida também fará o anúncio oficial da implementação da Casa da Mulher Brasileira no estado do Amazonas.

“Nós fomos até Brasília, eu, Carol Braz e Cristiane Balieiro, para conversar com a Ministra das Mulheres sobre a Casa da Mulher Brasileira, que hoje detém um recurso de 10 milhões de reais. A gente vinha lutando junto aos movimentos sociais, movimentos de mulheres feministas do estado, que há muito tempo pleiteiam o direito desta Casa aqui no Amazonas. Essa é uma vitória para todas as mulheres que vivem no Amazonas”, declarou durante live realizada hoje (13).

O lançamento do Elas por Elas 2024 acontecerá amanhã (14), no Studio 5 Centro de Convenções (AM), a partir das 18h30 e contará com a presença de diversas mulheres militantes políticas. O evento contará com a participação da presidenta Nacional do PT, Gleisi Hoffmann; da deputada federal Benedita da Silva e de demais parlamentares e lideranças.

“Embora eu não tenha mandato no Poder Público, continuo na minha missão de firmar parceria com o povo do Amazonas. Estou sempre em Brasília, ajudando nessa interlocução. A Cida é uma grande companheira de longa data e estarei ao seu lado, alinhada no propósito de avançar na conquistas e defesa dos direitos de todas as mulheres do Amazonas e do Brasil”, finalizou.

Com informações da assessoria