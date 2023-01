Aniversário de Belém é comemorado em Manaus com Festival na Casa Paraense

Casa Paraense celebra o aniversário durante todo o mês de janeiro nas três unidades da capital amazonense

Em comemoração aos 407 anos de Belém, comemorado na última quinta-feira (12), o restaurante Casa Paraense, que conta com três unidades em Manaus, estendeu o Festival Paraense para durante todo o mês de janeiro. O festival conta com shows musicais, promoções e concursos de canto e dança.

De acordo com o administrador da Casa Paraense Cidade Nova, Rafael Lima, o Festival Paraense é uma oportunidade do cliente de relembrar as músicas e o sabor do Pará. “O festival é uma homenagem a Belém, mas vamos prolongá-lo para durante todo o mês de janeiro, sobretudo nos finais de semana. Na nossa unidade, temos programação toda sexta-feira e sábado, com sorteio de prêmios, de pratos da Casa, concurso de dança e de música. É resgatar o máximo possível das músicas que são cantadas no Pará e uma oportunidade de confraternizar em família”, explicou.

Para Mauro Tiago Nogueira, proprietário da Casa Paraense, as três unidades em Manaus, que ficam na rua Valência, bairro Planalto, zona centro-oeste; avenida Ajuricaba, bairro Cachoeirinha, zona sul, e na rua Seriano, bairro Cidade Nova, zona norte, vão proporcionar ao cliente a experiência de saborear o melhor da culinária do Amazonas e do Pará, além de matar a saudade dos ritmos envolventes do estado paraense, como carimbó, calypso e technobrega.

“É um mês de homenagem a Belém, a capital do Pará, que assim como Manaus, leva o nome da Amazônia para todo o mundo. E nada melhor que festejarmos com música, dança e muita comida saborosa em nossas unidades. Vem ser feliz na Casa Paraense, parente”, convida Mauro.

Sobre

O restaurante Casa Paraense completou 4 anos de história no último dia 17 de novembro. O empreendimento de alimentação fora do lar criou o “x-tudo paraense”, tendo como resultado o primeiro lugar na etapa regional da 16ª edição da Premiação Brasil Sabor. A casa está presente no Amazonas e no Ceará, e conta cinco unidades, sendo três em Manaus, uma em Parintins e em Fortaleza (CE).

Para mais informações basta acessar o site https://www.restaurantecasaparaense.com/ .

Com informações da assessoria