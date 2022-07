Aniversário da Vila de Balbina é comemorado com mutirão de serviços e eventos culturais

Programação teve momentos emocionantes com homenagens ao indigenista Bruno Pereira – que morou na vila por cerca de 10 anos – e candidatura de jovem com paralisia mental leve na seletiva da Rainha do Cupuaçu

As comemorações dos 41 anos de fundação da Vila de Balbina marcou o fim de semana com atividades diversificadas e público participativo. Localizada do distrito que leva o mesmo nome, no município de Presidente Figueiredo, distante 107 km de Manaus, às margens da BR 174, rodovia que liga o Amazonas a Boa Vista, em Roraima, albina ganhou um mutirão de serviços públicos, atividades esportivas, de fomento ao empreendedorismo, ações de saúde, estética e terminou com um grande arraial, com venda de comidas e guloseimas, brinquedos para diversão da criançada, concurso de beleza, shows musicais com As Patroas, Banda Impakto, Frente de Casa e Forró Ideal, apresentação do grupo Pop Dance e o tradicional parabéns, já na madrugada de domingo (24).

A prefeita Patrícia Lopes, anfitriã das comemorações, agradeceu a presença de todos que prestigiaram a festa e renovou o compromisso de continuar trabalhando em prol da melhoria da qualidade de vida dos moradores da Vila.

“A nossa gestão se mobilizou para trazer a Vila de Balbina, um novo formato de evento, com prestação de serviços públicos, atividades esportivas, de fomento a economia local, ações de saúde, da vigilância sanitária, além da programação cultural. Tudo foi pensado e executado para que os moradores pudessem aproveitar a festa com segurança e tranquilidade”, disse.

Patrícia Lopes agradeceu aos titulares e funcionários de todas as secretárias, que se juntaram à Secretaria de Cultura e Eventos (Semculte), para proporcionar a população de Balbina, um evento diferenciado e que alcançou todos os objetivos. “Tudo muito bem organizado e com segurança”, definiu.

A programação teve momentos de grande emoção, como as homenagens prestadas ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Philips, assassinados durante uma viagem pelo Vale do Javari, no último dia 5 de junho. Bruno viveu por cerca de dez anos na Vila de Balbina, onde desenvolveu um trabalho de reflorestamento das áreas afetadas pela construção da usina hidrelétrica que nome ao local.

As homenagens foram prestadas durante ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). Os idosos do programa Mais Vigor, plantaram mudas de açaí, crianças e adolescentes encenaram um ritual indígena e ciclistas, que participaram que disputaram a segunda edição do Pedala Comunidade, fincaram uma placa em próxima ao letreiro “Eu amo Balbina.

Outro momento emocionante, foi o discurso de Kesia Gonçalves Valente, vítima de paralisia cerebral na infância, que tem leve paralisia mental, e disputou a seletiva do concurso de beleza Rainha do Cupuaçu, como representante do programa de inclusão Lado a Lado, da Semjel.

Além das atividades recreativas para idosos e crianças, a Semjel promoveu competições e amistosos de futebol de campo, futsal e voleibol, uma programação que mobilizou todas as gerações de moradores da Vila de Balbina. A pequena Kateryne, de três anos, que após percorrer dois quilômetros pedalando pelas ruas da vila, conquistou o título de revelação da segunda edição do projeto Pedala Comunidade, idealizado pelo grupo Maru Bikes.

Empreendedorismo

Para comemorar os 41 anos da Vila de Balbina, a Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Comércio (Semtec), em parceria com o Sebrae-AM, disponibilizou serviços de consultoria nas áreas contábil, fiscal e financeira, para Potenciais Empreendedores (PF), Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME), e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

Durante os dois dias, foi disponibilizada a emissão de boletos do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), alteração de dados cadastrais, parcelamento e regularização do MEI, abertura de empresas, transmissão de Declaração do Imposto de Renda, serviços financeiros, além da abertura de linhas de crédito por meio da Agencia de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

A Semtec também deu suporte aos empreendedores do município que montaram suas barracas durante o arraial, para comercializar guloseimas, comidas típicas, bebidas e montarem equipamentos para diversão da garotada.

Com informações da assessoria