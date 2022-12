Anitta revela diagnóstico de vírus causador da esclerose múltipla e faz tratamento imediato

A popstar Anitta revelou ter sido diagnosticada com o vírus Epstein-Barr, que pode causar esclerose múltipla. Segundo a cantora, ela se tratou a tempo e impediu que a doença progredisse.

A revelação foi feita durante a entrevista coletiva de lançamento do documentário EU, roteirizado, produzido, dirigido e editado por Ludmila Dayer. A cantora produziu o filme da atriz, que também precisou enfrentar o Epstein-Barr e foi diagnosticada com ELA (esclerose lateral amiotrófica).

“Há dois meses, passei pelo momento mais difícil da minha vida”, Anitta começou revelando que recebeu a notícia logo após conversar com Ludmilla sobre o diagnóstico de esclerose múltipla. “No dia seguinte eu tive a notícia terrível e grudei nela. Se eu estou falando, caminhando, respirando, vivendo, é pelo quanto que ela me ajudou”, disse a artista.

Amiga de Ludmila Dayer há anos, a cantora afirmou que recebeu o contato de uma especialista para conversar sobre os sintomas, mas o contato só ocorreu após a atriz pressioná-la.

“Nunca liguei, mas ela me mandou mensagem e eu pensei ‘poxa, vou responder por educação’. Só ali vi o quanto que eu não estava bem”, observou. “Isso mudou a minha vida. Eu estava chorando vendo o documentário”, completou a artista.

Anitta revelou que seu diagnóstico aconteceu em meio à produção de EU, que narra a experiência de Ludmilla ao conviver com uma infecção crônica, resultado dos sintomas do Epstein-Barr. Enquanto editava o filme, ela recebeu o diagnóstico da esclerose e deu outro ar para a finalização do projeto.

“Quando a gente começou todo esse contato, e saíram os resultados, eu estava com o mesmo vírus da Ludmilla em fase inicial”, contou Anitta.

“Eu não acredito mais em coincidências”, acrescentou, sobre a descoberta da doença nesse momento. “Por sorte, por destino, por tudo isso eu consegui nem chegar no estágio que a Ludmilla chegou. Ela foi uma benção na minha vida e só alegria”.

Para realizar EU, Ludmila Dayer entrevistou xamãs, neurocientistas e psicanalistas, que a ajudaram a lidar com a própria saúde.

O filme traz narração da própria Ludmilla, que conta sua jornada em primeira pessoa. Entretanto, quem aparece na tela é a atriz Fernanda Souza, que a interpreta.

Produzido pela Lupi Productions (EUA), EU ainda não tem previsão de estreia comercial.

Com informações do Pipoca Moderna