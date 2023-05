Anitta se diz empolgada para a apresentação na final da Liga dos Campeões da Uefa 2023

Show será no dia 10 de junho, em Istambul. Segundo organização, cantora brasileira se apresenta junto ao artista nigeriano Burna Boy.

Anitta será umas das estrelas a se apresentar na grande final da Liga dos Campeões da Uefa 2023.

Segundo o torneio, a cantora brasileira fará o show que marca a abertura do evento ao lado do cantor e compositor nigeriano Burna Boy.

A final do torneio está programado para acontecer no dia 10 de junho, no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul.

“Estou tão empolgada que a notícia finalmente saiu”, afirmou Anitta em comunicado divulgado pela Uefa. “Vamos trazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo.”

Com informações do g1