Anitta corta cabelo com ajuda de Gkay durante festa: ‘Vamos fazer uma revolução’

Cantora decide mudar o visual e tenta convencer outros convidados da festa a fazerem o mesmo

Anitta decidiu mudar o visual durante uma festa que rola dentro da sua casa. A cantora aparece nos stories de seu perfil na rede social avisando que vai pegar uma tesoura para cortar cabelo. Com a ajuda Gkay, ela amarra as madeixas para a amiga identificar o local do corte. Primeiro, a influenciadora corta uma pontinha, mas a poderosa pede para seguir o corte bem rente ao prendedor.

Logo em seguida, pergunta se Anitta se arrependeu e ela afirma que não. Entretanto, repara que o corte está bastante torto e escuta de Gkay:

“Amiga, pensa pelo lado bom, só você tem esse corte.”

Com a tesoura na mão, Anitta tenta convencer outros convidados da festa a mudarem o visual também.

Com informações do GShow