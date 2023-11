Aníbal Beça comemora um ano sob gestão do Cetam com 3 mil alunos qualificados

A unidade passou para o controle da autarquia em novembro de 2022 e tem capacidade para atender mais de 5 mil alunos por ano

A Escola de Educação Profissional e Tecnológica Aníbal Beça comemora um ano sob a gestão do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) com números expressivos: a unidade já formou 3 mil alunos em cursos de Qualificação Profissional.

A unidade passou para o controle da autarquia em novembro de 2022, quando foi reinaugurada pelo governador Wilson Lima, após passar por obras de readequação para atender a educação profissional.

Com arquitetura atual e arrojada, o Centro Cultural Aníbal Beça tem capacidade para atender até 5,4 mil alunos por ano, divididos nos três turnos.

A escola é a primeira do Cetam na zona leste de Manaus e conta com dois andares, num total de 3.764,7 metros quadrados de área construída. O prédio tem laboratório maker, sala de música, duas bibliotecas, salas de aula e laboratórios técnicos equipados com o que há de mais moderno, tudo para melhor qualificar os alunos.

O Aníbal Beça oferece aos moradores da região a oportunidade de adquirir habilidades específicas, aumentando suas perspectivas de emprego e empreendedorismo.

“Formamos profissionais qualificados, que na comunidade impulsionam negócios locais e podem inspirar o desenvolvimento de pequenas empresas, contribuindo para o crescimento econômico”, destacou a gestora da escola, professora Lilian Santos.

Essa ressalta que a escola combate o desemprego, proporcionando às pessoas as competências necessárias para ocupar vagas existentes e até criar oportunidades por meio de iniciativas empreendedoras.

“Os nossos cursos são de acordo com as necessidades locais, contribuindo para um desenvolvimento sustentável, garantindo que as habilidades adquiridas sejam relevantes para as demandas específicas desta localidade”, completou.

O Cetam desempenha um papel crucial na redução da desigualdade socioeconômica ao oferecer oportunidades de crescimento e desenvolvimento a todos.

Comemoração

A escola realizou hoje (14), uma atividade especial em comemoração a esses 12 meses de gestão Cetam, com palestras alusivas ao Novembro Azul.

A diretora Acadêmica do Cetam, professora Lussandra Mirelli, representou o presidente da autarquia, Fábio Albuquerque, na cerimônia. Ela destacou a importância da unidade na zona leste e reforçou o compromisso do Governo do Amazonas com educação profissional e tecnológica.

Com informações da assessoria