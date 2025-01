Entre as esnobadas, uma das mais citadas foi a de Angelina Jolie, que brilhou em ‘Maria Callas’, a cinebiografia da maior cantora de ópera do mundo. Muito cotada para estar na lista de melhores atrizes, a famosa acabou ficando de fora e sofreu um baque com a notícia, revelam fontes da indústria ao Page Six.

Segundo as fontes do site norte-americano, a atriz, de 49 anos, certamente “está devastada”. “Veja toda a campanha que ela fez para o filme — ela queria ser indicada”, disse uma fonte sênior de premiações.

“Ela esteve no [programa do] Jimmy Fallon, seu primeiro programa noturno em mais de uma década. Ela até foi para o Gotham Awards. Ela fez todas essas capas de revista…”

Jolie estava há três anos sem lançar trabalhos e apostava as fichas no papel de Maria. De acordo com o insider, a rejeição “não foi boa para Angelina — ou para a Netflix [que produziu o filme]”.

Uma outra pessoa garante que também teve a ver com o divórcio público da atriz com Brad Pitt e todo o drama pessoal em torno disso. “Isso só mostra que Hollywood é Team Brad”, resumiu o contato. “O Globo de Ouro mostrou que a imprensa estrangeira a ama, mas isso não é Hollywood. Ninguém iria contra Brad e daria um voto a Angelina… As pessoas simplesmente amam Brad”.

O ex-casal assinou oficialmente o divórcio no final de dezembro (30/12/2024), encerrando o processo complicado e cheio de polêmicas que já durava desde 2016.

Brad e Angelina se conheceram nas filmagens de ‘Sr. & Sra. Smith’ em 2004 e, no ano seguinte, começaram um relacionamento amoroso. Em 2014, eles se casaram, mas anunciaram a separação cerca de dois anos depois. Pais de seis, eles brigavam na justiça desde então pelos termos do término; o estopim para o fim da relação teria sido uma agressão física e verbal de Brad Pitt contra a atriz e as crianças durante um voo em 2016 num jato particular.

O ator e a atriz são pais de Maddox (23 anos), Pax (21 anos), Zahara (19 anos), Shiloh (18 anos) e dos gêmeos Knox e Vivienne (16 anos). Mais recentemente, alguns dos filhos do antigo casal demonstraram certo descontentamento com o pai. O caso mais emblemático é o de Shiloh. No dia em que completou 18 anos, ela entrou com um pedido na Justiça para remover o sobrenome Pitt.