Angélica e Luciano Huck mantêm tradição e publicam foto de Natal com família reunida

Angélica e Luciano Huck cumpriram a tradição familiar de todos os anos e publicaram uma foto de Natal ao lado de seus filhos e cachorro. A imagem não demorou muito para cair no gosto de vários seguidores e virar febre nas redes sociais.

Um detalhe que chamou a atenção foi os looks combinando com Joaquim, Benício e Eva, filhos do casal de apresentadores.

Na imagem, Angélica e Luciano estão sentados, com os filhos ao redor deles e de pé. Os looks ornaram tons de branco e bege. Os dois cachorros da família também ficaram na foto, ambos sentados.

Eva, famosa por sempre ‘roubar a cena’, não deixou barato dessa vez e deu o toque de personalidade ao seu look com uma estampa de rosa.

“Feliz Natal!!! Que seja uma noite de paz & amor para celebrar e reunir a família. Que possamos aproveitar este natal para voltar a fortalecer o que nos une, respeitando nossas diferenças. Com todo nosso carinho. Família Ksyvickis Huck”, escreveram os apresentadores na foto compartilhada em post conjunto.

Com informações do Terra