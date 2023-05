Anfiteatro da Cidade Nova é entregue totalmente revitalizado pela Prefeitura

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), entregou o anfiteatro da praça de alimentação do bairro Cidade Nova, na zona Norte, nesta quinta-feira, 18/5. O evento foi marcado por um aulão de zumba, que reuniu a comunidade. O local recebeu uma série de serviços de revitalização.

Com o objetivo de proporcionar um espaço adequado para eventos culturais e atividades físicas, a Semulsp investiu em diversas melhorias na praça de alimentação do bairro Cidade Nova. Os serviços realizados abrangeram desde a capinagem e jardinagem até a eliminação de lixeiras viciadas, restauração de calçadas e meios-fios, lavagem, poda e restauração do forro do palco.

Além disso, medidas de acessibilidade foram implementadas, como a instalação de guarda-corpo e pintura em todo o espaço. Essas mudanças visam garantir a segurança e o conforto dos frequentadores, promovendo um ambiente acolhedor e inclusivo.

Durante a cerimônia de inauguração, o secretário da pasta, Sabá Reis, destacou a importância dessas melhorias para a qualidade de vida da comunidade, ressaltando a relevância de espaços públicos bem-cuidados e adequados para a prática de atividades físicas e culturais. “Esse espaço vai ficar conhecido como o espaço da zumba, e agora a alegria aqui vai ser constante”, disse.

Pessoas de diferentes idades participaram da aula de zumba, demonstrando a diversidade e a união da comunidade.

A entrega do anfiteatro e a realização do aulão de zumba marcaram o início de uma nova era para a praça de alimentação da Cidade Nova. O espaço agora se apresenta como um local renovado, que além de proporcionar momentos de lazer e descontração, também se destina a receber eventos culturais e esportivos que promovam a interação entre os moradores.