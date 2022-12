Anel Leste: Governo inicia pavimentação das alças externas do trevo da avenida Oitis

Obra executada pela Seinfra vai interligar o Distrito Industrial ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), iniciou nesta semana a aplicação do pavimento flexível com concreto asfáltico (CA) nas alças externas do trevo situado na confluência da avenida Oitis com a alameda Cosme Ferreira, no Distrito Industrial II, zona leste de Manaus.

O serviço faz parte das obras da primeira etapa de implantação de pavimentação e drenagem de via urbana de interligação entre a Reserva Florestal Adolpho Ducke e a rotatória da Suframa.

Quando estiver pronto, o Anel Leste vai tirar de circulação das avenidas Rodrigo Otávio e Efigênio Salles as carretas do Distrito Industrial e dar mais segurança ao trânsito nessas vias.

O Anel Leste inicia no trevo da avenida dos Oitis e termina na avenida Margarita, próximo da Reserva Adolpho Ducke. O complexo viário tem 18,30 quilômetros de extensão e está 41% executado. A estimativa é de que todo o projeto gere mais de 2 mil empregos diretos e indiretos.

No trecho próximo da Adolpho Ducke estão sendo realizados serviços de terraplenagem – de acordo com o clima –, bem como jateamento dos taludes para evitar deslizamentos.

Complexo viário

A obra inclui um viaduto de 54,60 metros, com um trevo e passagem em nível, compreendidas em quatro alças internas e quatro externas.

A duplicação das vias conta com pistas que totalizam 10,80 metros de largura com três faixas para cada sentido. Também haverá uma ciclovia de 5,6 quilômetros no entorno da Reserva Adolpho Ducke, e 22 baias para paradas de ônibus.

Os complexos viários do Anel Leste e Anel Sul formam a maior intervenção viária para a melhoria da mobilidade urbana de Manaus e irão facilitar o acesso ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e às rodovias AM-010 e BR-174. Juntos, os complexos somam 27 quilômetros de extensão.

