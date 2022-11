Andressa Urach é internada após querer sacrificar filho pequeno, diz marido

A ex-Fazenda Andressa Urach, está internada há duas semanas numa clínica psiquiátrica após um surto, em que teria ameaçado sacrificar o próprio filho em oferenda religiosa. A revelação foi feita por seu marido, Thiago Lopes, num vídeo publicado nas redes sociais.

“Há duas semanas a Andressa Urach foi internada. Ela está na ala psiquiátrica de um hospital, porque ela teve um delírio psicótico místico, foi o que a médica falou assim que a recebeu. Não é um diagnóstico. Ela ainda estava com certa desconexão com a realidade”, começou ele.

Segundo Lopes, “eles estão administrando os medicamentos e não tem previsão de alta”.

Em outubro do ano passado, Andressa Urach revelou que sofria de transtorno borderline, o que explicaria suas mudanças radicais de comportamento, de uma hora querer ser crente e num instante seguinte desejar se prostituir. A situação quase acabou com seu casamento durante a gravidez. Seu marido chegou a ir com a política tirá-la da boate Gruta Azul, conhecido prostíbulo de Porto Alegre, em julho passado, durante a gestação de Leon.

“Além do borderline que Andressa foi diagnosticada, surgiram essas outras situações. Falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata”, continuou Thiago Lopes, ao revelar que a vida do filho correu perigo.

“Na noite da madrugada de sábado, a Andressa teve um surto psicótico aqui em casa, foi um episódio bem assustador. Chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha e da minha mãe. Durante o surto ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac [da Bíblia], que eu oferecesse Leon como sacrifício. São coisas desconexas com a realidade. Foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar”, finalizou.

Leon é o segundo filho de Andressa, mas o primeiro com o empresário Thiago Lopes e tem apenas oito meses de idade.

A ex-dançarina do cantor Latino, que chegou a ser obreira da Igreja Universal, tem um filho mais velho de 17 anos, chamado Arthur, que ela renega.

Athur conseguiu sua emancipação após acusar Andressa de negligência e de quase deixá-lo morrer para passar um dia inteiro na Igreja em vez de levá-lo ao hospital, quando ele era pequeno e reclamava de dores intensas na barriga. “Eu estava com a minha vida em risco. Basicamente, quase morri por conta da fé fanática dela, depois ela fala que eu era prioridade, mas preferiu ir a um evento da igreja do que cuidar de mim quando eu estava passando mal”, ele denunciou, numa gravação de vídeo divulgada em julho passado.

*Com informações de Terra