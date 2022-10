Anderson Silva revela propósito em trocar o MMA pelo boxe: “Respeito ao esporte”

Depois de marcar época nos esportes de combate ao atuar no MMA, Anderson Silva, agora, visa fazer o mesmo performando no boxe. O antigo rei do peso-médio (84 kg) do UFC tem como próximo compromisso no ringue o duelo contra Jake Paul, que acontece no dia 29 de outubro, no Arizona (EUA), e mostra ter conhecimento da importância do encontro. Contudo, segundo ‘Spider’, o que mais vale não é o oponente em si e sua popularidade e sim a experiência, a jornada na nobre arte.

O ex-campeão do UFC revela que seu principal objetivo para a aguardada luta não é nocautear o youtuber e sim apresentar uma nova performance impressionante no ringue como forma de homenagear o boxe, que lhe dá a oportunidade de seguir atuando em alto nível e sendo competitivo, mesmo com a idade avançada. De acordo com Anderson, seu propósito em migrar do MMA para a nobre arte é demonstrar seu respeito pela modalidade a cada compromisso e ressalta que por isso segue dando o máximo de si nos treinos. Vale lembrar que, ainda no Ultimate, em seus áureos tempos na companhia, o brasileiro já expressava sua idolatria pelo tradicional esporte.

“Sem desrespeito a outros esportes, mas, no boxe, muita gente morre para tornar o esporte grande. Muita gente perde tudo para tornar esse esporte grande. Eu não posso entrar nesse esporte e não fazer o meu melhor, não provar meu respeito pelo boxe. Não se trata de nocautear Jake Paul ou nocautear outro oponente. É apenas, ‘Lute e prove seu respeito pelo mundo do boxe’”, declarou o ex-campeão do UFC, ao participar do podcast ‘Full Send’.

Anderson Silva, de 47 anos, é um dos lutadores mais celebrados dos esportes de combate. Em seu auge no MMA, o brasileiro marcou época no UFC. ‘Spider’ conquistou o título do peso-médio (84 kg) logo após sua estreia na companhia e o defendeu dez vezes. Não à toa, o veterano é considerado por parte da comunidade das artes marciais mistas o maior nome da história da modalidade. Seus principais triunfos foram diante de Chael Sonnen (duas vezes), Dan Henderson, Demian Maia, Derek Brunson, Forrest Griffin, Nate Marquardt, Rich Franklin (duas vezes), Stephan Bonnar, Thales Leites, Vitor Belfort e Yushin Okami.

Com informações do AgFight