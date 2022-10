Anderson Silva estreia no boxe com derrota por pontos para o youtuber Jake Paul

A juventude falou mais alto. Aos 47 anos, Anderson Silva encontrou dificuldades para mostrar sua maior habilidade diante do jovem youtuber Jake Paul, que venceu o duelo de boxe realizado ontem (29), em Glendale (EUA). Apesar de mostrar lampejos da técnica que o consagrou no MMA, o brasileiro caiu de rendimento no decorrer do confronto e chegou a sofrer um knockdown no último assalto.

Com o resultado, Anderson anotou sua primeira derrota nos ringues de boxe desde que deixou o UFC. Jake Paul, por sua vez, ampliou sua invencibilidade para seis lutas no pugilismo ao anotar o triunfo mais importante de sua carreira.

“Quero lutar com o Nate Diaz, ele veio no meu vestiário e falou besteiras. Ele já deixou a arena. Nate Diaz, para de ser uma p***. Canelo, você também”, bradou o youtuber, que consagrou sua caminha nos ringues de boxe com o resultado.

“Trabalhei duro para dar esse show. Obrigado a todos que vieram. Nada mudou na minha vida, continuarei treinando, esse é a minha vida. Obrigado a todos pelo apoio”, declarou Anderson, que foi aplaudido de pé pelos fãs presentes no ginásio.

A luta

O assalto inicial foi marcado pela postura passiva do brasileiro. Caminhando para trás o tempo inteiro, Anderson deixou o adversário dominar o centro do ringue e passou a maioria dos três minutos desta etapa se esquivando das investidas de Jake Paul. Em um golpe de encontro, no entanto, Spider acertou um direto de esquerda no rosto do rival, marcando o ataque mais contundente do round. Jake 10 x 9 Anderson.

Na etapa seguinte, porém, o Spider voltou mais agressivo e pressionou o tempo inteiro. Com ataques no corpo e golpes na curta distância, o brasileiro obrigou Jake a clinchar em três oportunidades para se defender. Com apoio total da torcida, o ex-campeão do UFC ainda se deu ao luxo de abusar das esquivas e provocar o adversário com a guarda baixa. Jake 19 x 19 Anderson.

O terceiro round foi movimentado e voltou a contar com o domínio territorial do Spider, que caminhou para frente e colocou o youtuber contra as cordas em algumas ocasiões. No entanto, o jovem oponente mostrou valentia e contra golpeou como pôde, chegou a acertar o veterano – o que não foi o suficiente para reverter o resultado das papeletas. Jake 28 x 29 Anderson.

Na quarta etapa, os atletas aceitaram a luta mais franca da curta distância e conectaram golpes limpos, sem, no entanto, a contundência necessária para que um deles caísse. O americano, por sua vez, acertou golpes mais potentes e passou a controlar as ações. Jake 38 x 38 Anderson.

O quinto round contou com um agressivo Anderson, que claramente buscava o nocaute, mas esbarrava na velocidade e resistência do americano que, 22 anos mais jovem, suportou os cruzados no corpo e os ganchos no rosto durante as trocas de golpes na curta distância. Com o passar dos minutos, o americano se mostrou mais potente e preciso nos ataques. Jake 48 x 47.

O ritmo caiu na primeira metade do sexto round, o que gerou tímidas vaias de parte da plateia. No entanto, o minuto final foi praticamente todo disputado junto a um dos corners. E foi lá que a experiência do brasileiro falou mais alto. Alternando cruzados no corpo e na cabeça do youtuber, o Spider pressionou e levantou a torcida nos últimos segundos do round. Jake 57 x 57.

A sétima etapa foi menos movimentada e deixou clara a diferença de recuperação entre os rounds dos atletas. Muito mais jovem, Jake manteve bons níveis de movimentação e conseguiu se esquivar dos ataques de Anderson, que já não batia com a mesma potência. Por vezes, Paul ainda acertou alguns ataques de encontro, garantindo a pontuação favorável na etapa. Jake 67 x 66.

O último assalto contou com ares dramáticos. Mais cansado, Anderson buscou o nocaute, mas passou a receber fortes cruzados de Jake, que em uma bela combinação de ataques no corpo e na cabeça, conectou um knockdown. A torcida foi ao delírio com o ataque que sacramentou o triunfo do youtuber. Jake 77 x 74.

