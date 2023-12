Âncora da BBC explica gesto obsceno durante apresentação do telejornal BBC News Now

A jornalista iraniana Maryam Moshiri, da emissora britânica BBC, explicou o motivo do gesto obsceno durante o comando do telejornal BBC News Now, ontem (7).

A âncora pediu desculpas após considerar uma “piada boba” entre amigos, mas que não deveria ter ido ao ar, disse ela na rede social X, antigo Twitter. “Foi uma brincadeira da equipe e sinto muito que tenha ido ao ar! Não era minha intenção que isso acontecesse e sinto muito se ofendi ou chateei alguém”, escreveu ela.

“Foi uma piada boba dirigida a um pequeno número de meus amigos”, disse ela.

Maryam explicou que brincava com os colegas de trabalho de acompanhar, com os dedos, a contagem regressiva para o início da transmissão. “Quando chegamos ao um, virei [meu] dedo de brincadeira e não percebi que isso seria capturado pela câmera”, escreveu ela.

Vídeo viralizou

A apresentadora surpreendeu aos telespectadores e internautas mostrando o dedo do meio. Após a vinheta de abertura, a câmera filmou a jornalista fazendo o gesto obsceno.

Neste momento, Moshiri mudou a expressão e seguiu o cronograma, falando sobre os destaques jornalísticos da edição, como se nada tivesse acontecido. O vídeo vem viralizando no mundo todo. Maryam ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Com informações do Uol