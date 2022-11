Ana Maria Braga é afastada às pressas do ‘Mais Você’; saiba motivo

Nesta segunda-feira (14), a ausência da apresentadora Ana Maria Braga, do Mais Você, foi sentida pelos telespectadores, nas manhãs da Globo. O motivo, aparentemente, foi descoberto. Segundo Alessandro Lo-Bianco, colunista do “A Tarde É Sua”, da RedeTV!”, o afastamento se deu porque a loira precisou enfrentar uma cirurgia vascular nas pernas e precisaria se manter longe por mais duas semanas, no mínimo.

”A gente teve a informação de que a Ana precisou fazer uma cirurgia na última sexta-feira (11). Essa cirurgia foi feita, teria sido feita sexta às 16h na Beneficiência Portuguesa (SP), a informação que a gente teve é que a Ana pediu para que isso não fosse falado, pediu para que a produção não falasse, para que a Globo não falasse”, noticiou o jornalista.

Em seguida, Lo-Bianco ainda explica: ”E teria sido uma cirurgia vascular nas pernas. Então, quer dizer, que era um certo tempo de repouso. Pediram ali relataram que ela teria pedido precisaria se ausentar por cerca de duas semanas”. Se a informação for confirmada oficialmente, a apresentadora deve ficar até o fim do mês sem comparecer às gravações. Portanto, o público já se questiona: quem substituirá Ana Maria?

Outro ponto que vale destacar é que a apresentadora já vem enfrentando alguns problemas e desentendimentos com a emissora carioca, desde a época das pesquisas de opinião feitas com o público. Inclusive, os rumores seriam de que o “Mais Você” estivesse prestes a ter o seu fim definitivo. Sendo assim, a Globo já teria pedido que a apresentadora pensasse em um projeto especial para a finalização da atração matinal.

”A Globo conversou com ela e falou ‘Olha, seu tempo está acabando, seu contrato terminar em 2024 e a gente já gostaria que você pensasse numa programação final do Mais Você”, informou o repórter. Além disso, Lo-Bianco conta que a ideia inicial da Globo não seria se desfazer de Ana Maria na grade da emissora, apenas do programa “Mais Você”. Dessa maneira, seria possível ver a veterana em outro formato e em outro turno.

Nos últimos tempos, Ana Maria Braga tem tido o nome envolvido em polêmicas e rumores. Uma das mais recentes, foi uma fala da apresentadora, que foi apontada como gordofóbica pelo público e pelos internautas, repercutindo. Até mesmo Sonia Abrão, apresentadora do “A Tarde É Sua”, criticou a maneira como a veterana se referiu a pessoas gordas, como se “não merecessem amor”. ““Ela deu a entender que ter 100, 120 ou 150 quilos, ou seja, se a pessoa for gorda, ela não merece amor. É como se a pessoa não fosse capaz de conseguir atrair e amar alguém.”, lamentou Sonia.

*Com informações de IG