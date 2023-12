Ambientalistas da Amazônia discutem hoje em Dubai, parcerias para a COP30 no Brasil

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Instituto Igarapé e Instituto Arapyaú promovem hoje (8), na COP28, em Dubai, um evento no Pavilhão UNFCCC da COP28, em Dubai, com a presença de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, além de Puyr Tembé, Secretária Estadual dos Povos Indígenas do Pará, Carina Vitral, assessora da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, Patrícia Ellen, co-fundadora da Aya Partners, e Virgilio Viana, superintendente-geral da FAS.

O painel acontecerá às 16h45 no Pavilhão Azul da Expo City, e faz parte da programação da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28).

O evento vai debater sobre a trajetória ambiental e socioeconômica que levará o Brasil à COP30, em Belém, em 2025, além de discutir planos e políticas públicas que garantam um legado duradouro para a proteção da floresta amazônica e o desenvolvimento do país.

“A FAS acredita em modelos alternativos de desenvolvimento na Amazônia, sustentáveis e que sejam baseados em soluções na natureza, com as pessoas da região no centro das decisões. Essa é a mensagem que continuo a enfatizar e que estamos pautando para a construção da COP30”, afirma Virgilio Viana.

“O Brasil tem uma janela de oportunidade, que vem desde a Cúpula da Amazônia e a presidência do G20 até a COP30 para liderar pelo exemplo. A transição ecológica precisa ser justa e sustentável, e mirar no legado para as gerações presentes e futuras”, diz Melina Risso, diretora de pesquisa do Instituto Igarapé e mediadora do debate.

