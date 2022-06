Amazonino vai a Iranduba, ouve populares e debate soluções para o Amazonas

O pré-candidato ao Governo do Amazonas, Amazonino Mendes (PSDB-Cidadania), atravessou na manhã de hoje (9), a ponte que liga Manaus a Iranduba. Amazonino tem ido a campo e conversado com a população da capital e do interior, ouvindo as pessoas, identificando os problemas e discutindo soluções.

Na sede do município de Iranduba, distante de Manaus 31 km por estrada, Amazonino foi recebido pelos moradores da localidade. A primeira fala dele no encontro foi, “Eu vim aqui, pra ouvir vocês!”, afirmou.

Durante um café da manhã amazônico oferecido ao ex-governador do Amazonas, Amazonino ouviu as necessidades do povo irandubense. Um dos problemas é a segurança. O município é um dos mais violentos do Brasil e a cidade de Iranduba tem o maior número de homicídios do interior do Amazonas em 2022.

A professora Marlene Travasso (49) leciona na rede pública no ensino fundamental. Ela acredita que parte da violência é consequência também da falta de educação, cultura e esporte para ocupar os jovens do município. “A educação está precária, falta assistência, houve abandono pelo atual governo. Estamos sofrendo com a falta de gestão nas escolas. O nosso sonho é dar oportunidade novamente a esses jovens, como um dia já tivemos aqui no município”, explicou a professora ao ex-governador.

Além da educação e segurança, os moradores conversaram também sobre os problemas que enfrentam com as cheias e vazantes do Rio Negro, e ainda sobre a crise da saúde no município de Iranduba.

Amazonino ouviu atentamente cada problema e situação trazida pela população da cidade. “A gente sabe de muita coisa, a gente sabe o que o estado precisa. Mas o meu governo, eu quero construir com o povo, são vocês que sabem o que necessitam em cada lugar”, afirmou Amazonino Mendes.

Com informações da assessoria