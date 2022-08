Amazonino quer tecnologia, inteligência e valorização de policiais no combate à violência

No segundo programa eleitoral que será veiculado no rádio e na TV, amanhã (29), o candidato Amazonino Mendes, da federação PSDB-Cidadania, repercutirá a violência que assusta todos os amazonenses. Amazonino gravou o programa eleitoral no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte, e constatou que os moradores têm medo de assaltas e de ações do crime organizado como o tráfico.

O candidato, que criou o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), disse que segurança pública se executa com valorização do profissional e com tecnologia. “Segurança, a gente faz com inteligência, tecnologia e valorização do policial. Eu sei como fazer”, diz Amazonino.

Em seu plano de governo, Amazonino assegura que o policial e os profissionais da segurança pública serão valorizados com o cumprimento de datas-bases e direitos trabalhista. Amazonino vai investir em tecnologia e inteligência; além de realizar concurso público para aumentar o efetivo das forças policiais.

Ações

Segundo documento elaborado pela assessora do candidato, Amazonino foi o governador que mais construiu delegacias no Amazonas. Mendes criou a primeira Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher, no estado, em 1987. Em gestões de Amazonino, o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) foi erguido, sendo um dos maiores e mais completos sistemas do gênero no país, na época em que foi criado, no ano 2000 ainda segundo o relatório da assessoria de Amazonino

No mandato de cerca de apenas um ano, chamado tampão, em 2018, Amazonino contratou o maior escritório de consultoria de segurança pública do mundo, o Giuliani Security & Safety (GSS), para a implantação de uma série de ações com a adoção de novas tecnologias, na integração, inteligência e treinamento. O projeto foi descontinuado pela atual gestão.

Amazonino realizou a promoção de 7.937 policiais militares e de 572 bombeiros, afirma o documento da campanha. A data-base dos policiais militares, que não era cumprida desde 2015, voltou a ser, e o reajuste concedido foi de 24,20%. Houve reajuste de 100% no auxílio-alimentação e no auxílio-moradia no interior para policiais militares e bombeiros. Pagamento do auxílio-fardamento, no valor de R$ 2.275, continua o relatório da assessoria do candidato

Amazonino promoveu cem policiais civis para 3ª classe e garantiu reajuste a peritos, legistas e odontolegistas. Amazonino garantiu também em lei o pagamento do escalonamento das datas-bases atrasadas de governos anteriores aos policiais civis, sendo uma parcela paga ainda em 2018, completa o documento encaminhado ao Portal da Floresta.

Com informações da assessoria