Amazonino promete investir em melhorias salariais e concursos na área da saúde

O candidato a governador do Amazonas pela coligação “A Força do Povo”, Amazonino Mendes, defendeu melhores condições de trabalho aos enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de isonomia salarial aos trabalhadores do Regime de Direito Administrativo (RDAs), em reunião com profissionais da saúde da rede estadual, na noite de ontem (11).

Amazonino foi governador por quatro mandatos de governador, e afirma ter construído hospitais e unidades de saúde em todo o estado. Amazonino ouviu dos profissionais as dificuldades enfrentadas por enfermeiros e técnicos e se comprometeu a promover melhorias nas condições de trabalho para os quase seis mil trabalhadores RDAs nos hospitais públicos. O candidato assumiu compromisso também com intervenções nos salários de R$ 1,5 mil e com a regularização de ticket-alimentação, de pagamento de insalubridade, além de mais plantões por mês, fatores que na opinião de Amazonino “são fundamentais para a prestação de um bom serviço à população”.

O candidato da Federação PSDB-Cidadania defendeu a isonomia entre os profissionais da saúde, além de realização de concurso público. “Eu entro no governo e no outro dia estou revendo e fazendo justiça, isonomia. É a palavra-chave. Segunda palavra: concurso público. Terceira palavra: dar a vocês um peso para o concurso público, levando em conta a experiência que vocês têm para fazer a diferença na nota da aprovação do concurso. Eu acho um princípio de justiça e que a gente tem de fazer”, declarou.

Legado

Amazonino Mendes reiterou o compromisso com a área da saúde e a valorização dos profissionais, premissas que marcaram as suas gestões. “É promessa de campanha? Não! É a minha história, é o meu legado. Não dá pra apagar tudo o que eu construí senão a saúde não funciona. É só observar a construção dos hospitais infantis, do João Lúcio, do Francisca Mendes, onde fui salvo após um acidente, dos mais de 50 hospitais no interior, entre tantas unidades. São muitas. E sempre valorizei e continuarei valorizando”, declarou.

Candidatura

Amazonino Mendes (Cidadania) disputa a eleição de 2022 ao lado do ex-deputado federal Humberto Michelis (PSDB), pela Federação PSDB-Cidadania. Acompanhe Amazonino pelas redes sociais: Instagram: https://amazonino.info/euvoltei-ig ; Facebook: https://amazonino.info/euvoltei-fb e Whatsapp: https://amazonino.info/zapdonegao .

Com informações da assessoria