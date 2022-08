Amazonino promete ‘devolver a Segurança Pública ao Amazonas’ e valorizar profissionais

Em vídeo postado hoje (6) em suas redes sociais, o candidato ao Governo do Estado pela Federação PSDB-Cidadania, Amazonino Mendes, criticou “a violência sem controle que assola moradores da capital amazonense e do interior do Amazonas”. Mendes lamentou, ainda, os ataques ocorridos dentro dos ônibus do transporte coletivo em Manaus.

Segundo informações do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) divulgadas na imprensa amazonense, foram registrados, de janeiro a junho deste ano, 1.014 assaltos a ônibus do transporte coletivo, com uma média de 5,6 roubos por dia. No ano passado, foram 1.669 assaltos nos ônibus.

“No ano passado, foram quase dois mil assaltos, esse ano tem uma média de quase cinco por dia. Meu Deus, quem é que aguenta?”, questionou o candidato ao governo do Amazonas.

Amazonino Mendes disse que a ação dos criminosos se dá em todo o Amazonas. “Se é no interior, os rios estão lotados de piratas infernizando o povo. O estado está entregue às baratas”, disparou.

Para Amazonino, o policial amazonense é desvalorizado pela atual gestão. “Um governador que não paga sequer a data-base… Gostaria e peço mais atenção para os policiais. Eles arriscam a vida deles. Eles são guerreiros, bons, competentes, são capazes. Eu trabalhei muito para a gente conseguir uma boa polícia. Enchi essa cidade de delegacia. Agora, vem um cara desse – volto a dizer -, irresponsável. Resultado: estão esperando pelo Negão. Estão esperando certo. O Negão vai resolver”, afirmou.

Ações

No mandato de cerca de apenas um ano, chamado tampão, em 2018, Amazonino realizou a promoção de 7.937 policiais militares e de 572 bombeiros. A data-base dos policiais militares, que não era cumprida desde 2015, voltou a ser, e o reajuste concedido foi de 24,20%. Houve reajuste de 100% no auxílio-alimentação e no auxílio-moradia no interior para policiais militares e bombeiros. Pagamento do auxílio-fardamento, no valor de R$ 2.275.

Amazonino promoveu cem policiais civis para 3ª classe e garantiu reajuste a peritos, legistas e odontolegistas. Amazonino garantiu também, em lei, o pagamento do escalonamento das datas-bases atrasadas de governos anteriores aos policiais civis, sendo uma parcela paga ainda em 2018.

Amazonino Mendes foi o governador que mais construiu delegacias no Amazonas. Mendes criou a primeira Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher, no estado, em 1987.

Em gestões de Amazonino, o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) foi erguido, sendo um dos maiores e mais completos sistemas do gênero no país, na época em que foi criado, no ano 2000.

Candidatura

Amazonino Mendes (Cidadania) disputa a eleição de 2022 ao lado do ex-deputado federal Humberto Michelis (PSDB), pela Federação PSDB-Cidadania. Acompanhe Amazonino pelas redes sociais: Instagram: https://amazonino.info/euvoltei-ig ; Facebook: https://amazonino.info/euvoltei-fb e Whatsapp: https://amazonino.info/zapdonegao .

Com informações da assessoria