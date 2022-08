Amazonino Mendes parabeniza o povo do município de Coari pelo aniversário de 90 anos

Com quatro mandatos de governador do Amazonas, Amazonino realizou importantes obras na cidade

O candidato ao Governo do Amazonas pela federação PSDB/Cidadania, Amazonino Mendes, parabenizou a população do município de Coari (AM) pelo aniversário de 90 anos da Terra do Gás Natural. Na cidade, Mendes ergueu um legado em obras que beneficiam os coarienses até hoje.

“Um beijão a esse povo e a firmeza do Negão de que, quando governador, eu tenho grandes sonhos para Coari. Vamos sonhar juntos e realizar juntos. Parabéns pelos 90 anos. Parabéns para o prefeito, vereadores, comerciantes, empresários, trabalhadores, para as pessoas simples, e a esta terra que foi abençoada por Deus, uma das terras mais ricas do Amazonas, a Terra do Gás. Grande Coari. Estou contigo, felicidades e um abração do Negão”, declarou Amazonino.

Quando governador, Amazonino construiu, em Coari, a Escola Estadual Instituto Bereano de Coari, além de fazer escola padrão, quadra poliesportiva, reformou e ampliou outras oito escolas e, hoje, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que ele criou, é uma realidade para quem busca a formação superior no município.

Coari também foi beneficiada na gestão de Amazonino com ações do programa Terceiro Ciclo, que fomentou o potencial econômico do município no Estado, dando início a uma nova economia, para que o caboclo do interior pudesse ter mais renda para sustentar a família.

A gestão de Amazonino também construiu e recuperou estradas, ramais e vicinais e ainda ampliou e pavimentou as estradas do Aeroporto, Coari-Mamia e a Coari-Itapeua, além de ter feito investimentos na malha viária urbana da cidade.

História

Coari foi elevada à categoria de cidade em 1932, pelo Ato Estadual n° 1.665, datado de 2 de agosto do mesmo ano. O município se destaca por produzir petróleo e gás natural, no polo petroquímico de Urucu.

A história de Coari remonta ao século XVIII. O primeiro núcleo de povoamento na região é fundado numa aldeia de índios pelo jesuíta tcheco Samuel Fritz. O povoamento recebe o nome de Coari, por estar situado às margens de um lago com esse nome, próximo ao rio Coari. A denominação recebida pelo rio que banha o município foi dada também ao lago que banha a sede municipal, sendo estendida a denominação também ao município, posteriormente.

Candidatura

Amazonino Mendes (Cidadania) disputa a eleição de 2022 ao lado do ex-deputado federal Humberto Michelis (PSDB), pela Federação PSDB-Cidadania.

Com informações da assessoria