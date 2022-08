Amazonino lança jingle em ritmo de ‘beiradão’ para embalar trajetória da campanha eleitoral

Hit caiu no gosto do amazonense durante lançamento, no fim de semana

“Governador é o Negão”. Esse foi hit que contagiou mais de cinco mil pessoas que prestigiaram a convenção de oficialização da candidatura do ex-governador Amazonino Mendes à disputa do Governo do Estado, nas eleições gerais de 2022.

O jingle, que traz à tona o ritmo do beiradão tradicional amazonense com pitadas de saxofone que relembram a marca de Teixeira de Manaus, destaca a liderança de Amazonino nas pesquisas oficiais de intenção de voto e expressa o sentimento do eleitor em eleger Mendes pela quinta vez governador do Amazonas.

Sob a orientação dos marqueteiros da campanha de Amazonino, Paulo Castro e Denilson Novo, a obra musical foi feita por Edilson Santana e Rubens Menezes e gravada pelo cantor Salomão Rossi. O hit endossa o legado erguido por Amazonino Mendes no Amazonas e que é fundamental na sociedade em dias atuais. “As grandes obras que até, hoje, ajudam a população, vieram de Amazonino, da sua cabeça e do seu coração. Para fazer um bom governo, não precisa ser atleta, não. Basta ter a sabedoria e a experiência do Negão”, diz o trecho da música.

O refrão fica na memória ao ouvir pela primeira vez. “Governador é o Negão, governador é Negão, governador é o Negão, está na cabeça e no coração”.

A música contagiante exalta ainda a preferência do amazonense por Amazonino. “O Negão está disparado. Está em primeiro lugar. Em tudo que é pesquisa, lá na frente ele está. O povo quer Amazonino para o Amazonas governar. Quem está lá atrás é que precisa de muita perna para alcançar”.

Candidatura

Amazonino Mendes (Cidadania) disputa a eleição de 2022 ao lado do ex-deputado federal Humberto Michelis (PSDB), pela Federação PSDB-Cidadania.

