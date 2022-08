Amazonino inova e lança ‘jipe elétrico’ para visitar bairros e fazer minicomícios em Manaus

O candidato ao Governo, pela Federação PSDB-Cidadania, Amazonino Mendes, lançou hoje (21), o ‘jipe elétrico’. O carro, de marca Jeep, foi transformado em trio elétrico para ser utilizado na realização de minicomícios na campanha eleitoral. Amazonino percorreu as zonas Leste e Norte e recebeu o carinho e manifestações de apoio.

“Com o nosso ‘jipe elétrico’ vamos a todos os bairros, conversar com a nossa gente e levar esperança a esse povo que é tão determinado e guerreiro e quer mudança em sua vida”, disse Amazonino.

O jipe já é um velho companheiro de Amazonino nas campanhas políticas. Desta vez, o veículo foi adaptado para servir também de carro elétrico, que será utilizado por Amazonino para fazer os discursos nos bairros, além de tocar os jingles da campanha.

Adesivaço e inovação

Pela manhã, correligionários da “A Força do Povo” promoveram uma ação de adesivagem e distribuição de propostas, na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Os motoristas e frequentadores da Ponta Negra apoiaram a candidatura de Amazonino e Humberto Michiles.

“Não tem como comparar. O Amazonino já fez muita coisa pelo estado do Amazonas. Ele é o melhor, que fez mais. Pronto!”, comentou o professor de Matemática, Josué Cláudio Pereira que entre outros apoiadores lembrou a ligação de Amazonino com a inovação, referindo-se à criação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), maior referência em inovação pelo modelo de universidade criado há 21 anos.

De acordo com Fabiano Mari, Amazonino Mendes é a melhor opção nesta eleição. “Tem que ser o homem. É a vez dele. Não me sinto representado por esse governo que está aí. Agora, é a vez do Amazonino”, disse.

Candidatura

Amazonino Mendes (Cidadania) disputa a eleição de 2022 tendo como vice o ex-deputado federal Humberto Michiles (PSDB), pela Federação PSDB-Cidadania.

Para acompanhar Amazonino pelas redes sociais: Instagram: https://amazonino.info/euvoltei-ig ; Facebook: https://amazonino.info/euvoltei-fb e WhatsApp: https://amazonino.info/zapdonegao .

Com informações da assessoria