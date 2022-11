Amazonino apresenta melhora e pode deixar a UTI nos próximos dias, afirmam médicos

O ex-governador Amazonino Mendes apresentou nesta quinta-feira (24) boa melhora no seu quadro clínico. Os exames indicaram evolução no tratamento tanto da broncopneumonia quanto no controle da diverticulite (inflamação no intestino grosso), segundo a assessoria de Amazonino.

Mantendo o progresso obtido nas últimas horas, a expectativa dos médicos é de que Amazonino deixe a UTI ainda nesta semana e seja transferido para um apartamento.

Amazonino foi internado na madrugada de quarta-feira (23) no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e está sob os cuidados das equipes dos médicos Raul Cutait, Paulo Ayrosa Galvão e David Uip.

Com informações da assessoria