Amazonino agradece adversários e dispara: ‘minha saúde está melhor do que pensam’

O candidato da Federação PSDB-Cidadania ao Governo do Amazonas, Amazonino Mendes, se reuniu hoje (19) com o candidato a deputado federal Adail Filho (Republicanos) e rebateu as fake news sobre o estado de saúde em clima de “sextou”. Amazonino postou um vídeo em suas redes sociais brindando com uma cervejinha.

O candidato chegou ontem de noite (18) em Manaus depois de realizar uma viagem a São Paulo (SP), onde teve uma série de encontros partidários para tratar do andamento da campanha eleitoral e aproveitou para realizar exames de rotina. “Meus adversários já me mataram umas dez vezes. Eles não falam em outra coisa a não ser sobre a minha saúde. Eu agradeço tanta preocupação com a minha saúde, mas quero dar um aviso que talvez não agrade a todos: Minha saúde está muito boa, obrigado”, ironiza Amazonino.

Amazonino informou que amanhã (20), sua campanha eleitoral será lançada em Manacapuru. “É o início da nossa caminhada para devolver o Amazonas ao povo”, afirmou.

Amazonino Mendes diz que sua candidatura é vítima de perseguição política que tenta atingir os partidos que lhe deram apoio, e que portanto, terá, a partir do dia 26 de agosto, apenas 50 segundos para expor as propostas no rádio e na TV, e mais 82 inserções de 30 segundos. Ele disse que sua campanha será feita também com a participação do povo nas ruas e na internet, para se comunicar com o eleitor e apresentar as propostas do seu novo governo, se o povo confirmar sua eleição.

Candidatura

Amazonino Mendes (Cidadania) disputa a eleição de 2022 tendo como vice o ex-deputado federal Humberto Michiles (PSDB), pela Federação PSDB-Cidadania.

Para acompanhar Amazonino pelas redes sociais: Instagram: https://amazonino.info/euvoltei-ig ; Facebook: https://amazonino.info/euvoltei-fb e WhatsApp: https://amazonino.info/zapdonegao .

