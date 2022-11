Às vésperas da COP27, Amazônia tem 3º maior desmatamento para outubro desde 2015

A área desmatada na Amazônia atingiu 914,3 km² em outubro, segundo dados do satélite Deter (Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real) do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). É a 3ª maior taxa para o mês desde o início do programa, em 2015.

Os Estados do Pará (420,8 km²), Mato Grosso (154,5 km²) e Amazonas (147 km²) tiveram os maiores índices de desmatamento no período que vai de 29 de setembro a 28 de outubro. Os dados podem ser checados no mapa interativo do Deter.

No acumulado do ano até 28 de outubro, a Amazônia já havia perdido mais de 9.400 km² de vegetação nativa, segundo o Inpe. O número, que está subestimado, é recorde desde 2015 e deve aumentar com a integralização dos dados referentes à última semana de outubro.

Os dados são divulgados às vésperas da COP27, conferência climática da ONU (Organização das Nações Unidas), no Egito. O evento deverá ter a participação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A expectativa é que Lula use a COP27 para anunciar a política ambiental do governo e o nome que assumirá o Ministério do Meio Ambiente a partir de 2023. A comitiva deve ter a presença da senadora eleita por São Paulo e ex-ministra Marina Silva (Rede Sustentabilidade).

Monitoramento em tempo real

O sistema foi atualizado em 2015 para recalibrar a precisão do monitoramento e, por isso, não é comparável aos dados anteriores do Inpe. Com a mudança, o instituto passou a conseguir visualizar sinais de alteração na cobertura florestal em áreas inferiores a 25 hectares.

Em setembro, o instituto registrou recorde na série histórica para o mês –foram 1.454 km² de florestas derrubadas na Amazônia.

O Deter mostra diariamente sinais de alteração na cobertura florestal. Segundo o Inpe, a identificação é feita por interpretação visual com base na cor, tonalidade, textura, forma e contexto das imagens recebidas. Os dados produzidos não são oficiais, mas alertam sobre onde está e qual a dimensão do desmatamento.

Com informações do Poder360