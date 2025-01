Embora haja um amplo consenso científico sobre a extinção dos dinossauros, após a queda de um grande asteroide na Terra há cerca de 66 milhões de anos, ninguém sabe ao certo onde eles surgiram. Agora, um novo estudo liderado por pesquisadores da University College London (UCL), no Reino Unido, propõe que os primeiros espécimes desses animais apareceram na Amazônia e outras regiões equatoriais da América do Sul e África.

Até agora, os fósseis de dinossauros mais antigos foram descobertos em regiões do hemisfério sul como Brasil, Argentina e Zimbábue. No entanto, algumas variações observadas nesses registros (que datam de cerca de 230 milhões de anos) apontam que arcossauros podem ter evoluído por um período anterior, possivelmente milhões de anos antes da data desses achados.

Publicada recentemente na revista Current Biology, a pesquisa da UCL investigou especificamente essas lacunas no registro fóssil. Segundo os autores, os primeiros dinossauros provavelmente surgiram em uma região equatorial quente do supercontinente Gondwana. A área corresponde hoje à nossa Amazônia, à bacia do Congo e ao deserto do Saara.

Modelando o berço dos dinossauros

Para o primeiro autor do artigo, Joel Heath, doutorando na UCL, os dinossauros começaram a evoluir em algum momento do Período Triássico, isto é, entre 252 milhões a 201 milhões de anos atrás. No entanto, “Deve ter havido muita coisa acontecendo em termos de evolução dos dinossauros, mas simplesmente não temos os fósseis”, pondera ele em um texto.

Era então o tempo de um continente primordial, com uma Terra bem diferente da que conhecemos hoje. Na forma de um extenso C, cujo meio coincidia com o equador planetário, Pangeia reunia todos os continentes. Juntas no hemisfério sul, América do Sul e África se encaixavam perfeitamente, e foi no sul desses dois subcontinentes que surgiram os primeiros dinossauros cujos fósseis conhecemos

Como queriam ir além, sem ter que penetrar o coração da floresta tropical ou cavar no deserto, Heath e seus colegas utilizaram modelagens computacionais que permitissem retroceder no tempo, partindo dos dinossauros mais antigos conhecidos até sua origem. Para eliminar lacunas no registro fóssil, barreiras geográficas e dúvidas sobre as relações evolutivas, eles criaram dezenas de versões desses modelos.

Em busca das rochas “certas”

A construção dos modelos da metodologia do estudo de modelagem utilizou fósseis, árvores evolutivas de dinossauros e répteis próximos, e a geografia do período geológico. A abordagem tratou as regiões não como locais sem fósseis, mas sim como áreas com carência de informação. Isso permitiu atribuir as lacunas a limitações da pesquisa e não como ausência de vestígios.

Para Heath, embora nenhum fóssil de dinossauro tenha sido detectado na África e na América do Sul, “isso pode ser porque os pesquisadores ainda não encontraram as rochas certas, devido a uma mistura de inacessibilidade e uma relativa falta de esforços de pesquisa nessas áreas”.

O resultado da modelagem confirmou a hipótese de que os primeiros dinossauros provavelmente surgiram no oeste do supercontinente Gondwana, em uma região de baixa latitude. Ao contrário do que se pensava, esse ambiente era bem mais quente e seco , e formado por deserto e paisagens parecidas com as savanas atuais. Além disso, o número de dinossauros era bem menor do que os répteis.

Como eram os primeiros dinossauros?

O mundo dos protodinossauros era dominado pelos répteis que incluíam grupos gigantescos, como os pseudossúquios, que chegavam a 10 metros de comprimento, além dos assustadores pterossauros, pioneiros no voo “motorizado” com asas. Esses animais ocupavam diferentes nichos ecológicos e desenvolveram características adaptativas notáveis para sobreviver e se locomover.

Já os primeiros dinossauros eram animais bem menores do que os que vemos nos museus e nos filmes, mais parecidos com uma galinha ou um cachorro atuais . Segundo os autores, sua locomoção era bípede e sua dieta, provavelmente onívora. Essa fase inicial foi determinante na evolução desses animais, que se tornaram dominantes no planeta.

No entanto, a ascensão dos dinossauros está diretamente relacionada com erupções vulcânicas que eliminaram grande parte dos répteis há 201 milhões de anos. A teoria é amparada pelo fato de essa origem constituir exatamente um ponto médioentre os dinossauros do sul de Gondwana e de muitos fósseis descobertos ao norte, na Laurásia (terras da América do Norte, Europa e parte da Ásia).