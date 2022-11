Amazonastur está credenciando profissionais de turismo para participação no CAT Digital

O Governo do Estado, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), abriu ontem (7), as inscrições para credenciamento de prestadores de serviços turísticos e guias de turismo interessados em participar do inédito Centro de Atendimento ao Turista Digital (CAT Digital), que irá atender visitantes via inteligência artificial no aplicativo “whatsapp”.

O Cat Digital faz parte da iniciativa da Amazonastur de inovar e virtualizar os serviços que já são prestados nos Centros de Atendimento ao Turista (CAT), utilizando um sistema de inteligência artificial para atender visitantes em ambiente remoto. O acesso virtual se dará via acesso de QR Code direcionando para o aplicativo “Whatsapp”.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, a nova plataforma é uma ferramenta inovadora e pioneira no estado, que representa um ponto de integração do segmento turístico, conectando e beneficiando tanto turistas, profissionais e empreendimentos do setor.

“O projeto vai permitir que o turista chegue aqui no Amazonas e tenha fácil acesso às informações turísticas, de forma simples, prática e rápida. É um projeto que já nasceu sendo um sucesso”, afirmou.

Gustavo Sampaio também convidou “todos os restaurantes, lanchonetes, redes de hotelaria, operadores e agências de viagens para participar do credenciamento, para que possam, formalmente, estar escrito nesse grande projeto que só tem a acrescentar para o turismo do estado do Amazonas”, disse o presidente da Amazonastur.

A plataforma irá proporcionar o acesso rápido às informações que o turista necessita, além de aumentar a capacidade de comunicação de forma transparente entre os pequenos, médios e grandes empreendimentos turísticos e a conexão entre o próprio município e os visitantes.

Para realizar a inscrição, os interessados devem encaminhar documentação e formulário preenchido para o e-mail credenciamento@amazonastur.am.gov.br.

Os documentos e formulários necessários estão descritos no edital disponibilizado no site da Amazonastur www.amazonastur.am.com.br, no banner lateral. O edital de credenciamento terá o prazo de vigência de um ano e a cada 30 dias a plataforma será atualizada com os novos inscritos.

Com informações da assessoria