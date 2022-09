Amazonastur encerra ‘Turismo em Movimento’ com workshop em Presidente Figueiredo

Profissionais do setor participaram do evento voltado para o atendimento aos turistas com foco na Festa do Cupuaçu

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) encerrou ontem (31), as atividades de mais uma edição do Turismo em Movimento em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) com a realização do Workshop Bem Receber para aperfeiçoar o atendimento ao turista, principalmente durante grandes eventos.

Presidente Figueiredo se prepara para a Festa do Cupuaçu, que acontece de 23 a 25 de setembro, com a qualificação proporcionada pela Amazonastur por meio do Workshop Bem Receber. “Trouxemos aqui um olhar para cada diretoria de ações, do que o município necessita, para que a gente possa estar realmente junto com a prefeitura traçando essas atividades de qualificação”, afirmou a diretora de Desenvolvimento e Turismo (DTUR), Emmanuelle Pampolha.

Em 2022, o Workshop já foi realizado em cinco municípios, iniciou por Parintins, seguindo para Manacapuru, Itacoatiara, Manaus e Barcelos. A última edição deste ano será realizada em Maués como preparação do trade turístico para o Festival do Guaraná.

Sessão de Negócios

Além de Presidente Figueiredo, a Amazonastur esteve na Vila de Balbina com os operadores turísticos, a fim de discutir as potencialidades da região.

De acordo com o representante de Negócios e Investimentos da Amazonastur, o turismólogo Hylker Medeiros, Balbina está localizada em um dos destinos mais cobiçados, que é a floresta amazônica, além de ter a possibilidade de pesca esportiva o ano inteiro, não havendo sazonalidade da prática do turismo.

“A sessão de negócio, que é desenvolvida pelo Turismo em Movimento, tem a ideia de fazer pontes de quem já desenvolve turismo local com os operadores. Nós tivemos uma sessão de negócios ímpar. Nós tivemos troca de informações, apresentação de serviços e, consequentemente, possibilidades de construir novas parcerias econômicas”, destacou o turismólogo.

Dono da Pousada do Rei, Francisco Ribeiro da Costa, afirma que se sente agradecido pelo apoio e feliz pelas novas oportunidades que podem surgir após a sessão.

A agente de turismo, Cleova Santos, ressaltou a relevância de conhecer in loco os atrativos e ter o contato com os prestadores de serviços. “Montar um pacote, incluindo o tipo de trabalho que a gente conheceu aqui, principalmente a pesca esportiva, que é muito procurada pelo pessoal de fora, é muito importante saber como funciona”, disse.

Treinamento

Também como parte do Turismo em Movimento, foi realizado um treinamento com 21 guardas municipais de Presidente Figueiredo, junto com a Polícia Turística (Politur) e o Corpo de Bombeiros do Amazonas.

“É uma parceria que a Amazonastur tem com a Politur, trazendo um olhar de capacitação em situações que o turista acaba se envolvendo. Então, a Politur vem fazendo esse treinamento junto com as guardas municipais para que a gente consiga, com qualidade, poder resolver as questões que acontecem com os turistas”, explicou a diretora do DTUR.

Regularização

Uma equipe técnica composta pela Amazonastur, Corpo de Bombeiros, Politur e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), realizaram visitas técnicas para auxiliar os prestadores de serviços turísticos a se regularizarem no sistema Cadastur do Ministério do Turismo, assim como nos demais órgãos para garantir o ordenamento no município.