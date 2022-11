Amazonastur elabora identidade visual e roteiros turísticos em comunidades indígenas

As atividades integram o Plano de Ordenamento Turístico nas RDS Puranga Conquista e do Tupé

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) realizou ontem (8), a terceira ação do Plano de Ordenamento Turístico nas comunidades indígenas que fazem parte das Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga da Conquista e do Tupé. A ação do Governo do Estado incluiu, também, a visita técnica do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), entrega de identidade visual e elaboração de roteiros turísticos com as comunidades.

A turismóloga do Departamento de Desenvolvimento e Turismo (DTUR) da Amazonastur, Raíssa Tavares, destacou que o Plano de Ordenamento segue o cronograma preestabelecido com instituições parceiras. Os roteiros foram construídos, com duração de uma hora ou pernoite, para que cada comunidade possa apresentar um produto diferenciado e único aos turistas.

“Finalizamos a ação de hoje com a elaboração de roteiros turísticos que, em uma construção participativa, vem com o objetivo de organizar os diferentes atrativos e atividades que cada comunidade oferece em três tipos de roteiros”, explicou.

A programação ocorreu em parceria com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) e o CPRM, com a verificação da segurança dos terrenos e da qualidade da água nas comunidades, a fim de oferecer segurança aos comunitários e visitantes.

Promoção

Em uma ação inédita, a equipe de comunicação da Amazonastur apresentou os logotipos desenvolvidos para cada comunidade, criadas a partir de pesquisas previamente realizadas in loco. A criação da identidade visual foca na promoção do etnoturismo no Amazonas, além de preparar as comunidades a desenvolverem atividades exclusivas de forma independente.

“Hoje recebemos a logomarca que foi criada em parceria, que vai nos ajudar muito no desenvolvimento e, também, a fluir turistas nas comunidades. E na questão do ordenamento que produzimos aqui como trilha, pernoite, a vivência que oferecemos ao turista vai nos ajudar bastante”, enfatizou o cacique da comunidade Cipiá, Domingues Frances, conhecido como Gui em língua indígena Desana.

Ordenamento Turístico

Com início em julho, as ações do Plano de Ordenamento têm quatro eixos, com pontos centrais para o desenvolvimento do etnoturismo, formatação do produto turístico, conscientização ambiental e qualificação profissional.

Na primeira ação, em julho, a Amazonastur realizou visitas técnicas e Oficina sobre Sensibilização ao Turismo e Incentivo à Formatação de Gestão Participativa, ministradas por docentes do curso de Turismo da Universidade Estadual do Amazonas (UEA).

Na segunda ação, a equipe da Amazonastur realizou visitas em formato de Avaliação do Atrativo Turístico para ajustes e orientação das comunidades para que, em seguida, pudessem formatar o plano do turismo local.

As ações ocorrem através do grupo de trabalho entre Amazonastur, UEA, Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Manauscult), Fundação Estadual do Índio (FEI), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Sema e Ipaam.

Com informações da assessoria