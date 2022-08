Amazonastur capacita prestadores de serviços para a temporada de pesca em Barcelos

A temporada de pesca, que compreende o período de setembro a março, é a mais aguardada pelo setor turístico de Barcelos, conhecida como a capital internacional da pesca, recebendo cerca de 10 mil turistas. Para preparar os prestadores de serviços para a recepção dos visitantes, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) realiza, nos dias 08 e 09 de agosto, o Workshop “Bem Receber”.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, a entrega do aeroporto no município totalmente reformado e ampliado pelos governos estadual e federal, em fevereiro deste ano, possibilita a chegada de um maior número de visitantes. Por isso, o trade turístico precisa estar preparado com atendimento de qualidade.

“Estamos realizando mais um programa de capacitação, um programa de interiorização da qualificação pela Amazonastur. Barcelos tem uma temporada de pesca muito forte e esse ano promete, então a gente vem trabalhando forte o trade para receber esse turista no interior do estado”, afirmou o presidente.

Sampaio também destaca o plano de expansão regional da empresa Azul em parceria com o Governo do Estado, que trouxe o voo inédito entre a capital amazonense e o município desde maio deste ano, fomentando ainda mais o turismo na região.

Para o turismólogo Vadilson Gonçalves, o workshop “Bem Receber” veio em um momento propício, já que antecede a temporada de pesca. “A gente espera um fluxo muito grande aqui de turistas, de pescadores esportivos do nosso município”, disse.

Metodologia

O workshop é executado pela empresa amazonense com expertise internacional, Singulari Consultoria, que tem atuação focada no desenvolvimento de pessoas e gestão de mudanças. A metodologia envolve duas horas de aulas expositivas e apresenta vídeos, dinâmicas e atividades práticas sobre a qualidade no atendimento ao turista.

Em 2022, o workshop iniciou pelo município de Parintins, Manacapuru, Itacoatiara e Manaus. As próximas edições beneficiarão os municípios do interior em datas que antecedem as grandes comemorações locais como: Festival do Guaraná, em Maués; e a Festa do Cupuaçu, em Presidente Figueiredo.

Qualificação

Além do Workshop, foram entregues certificados do Cadastur para prestadores turísticos regularizados no Sistema do Ministério do Turismo, e dos cursos da parceria entre o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e Amazonastur aos alunos concluintes dos cursos de Agentes de Informações Turísticas, Camareira em Meio de Hospedagem e Espanhol Aplicados aos Serviços Turísticos.

Certificada no curso de camareira, Adailce Moraes, afirma que adquiriu muito conhecimento e vai colocar em prática durante a temporada de pesca. “Barcelos, neste tempo, o que dá mais movimento em termos de dinheiro é o turismo e isso traz muito benefício para nós”, contou.