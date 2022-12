Amazonastur apresenta culinária do AM em Encontro Latino-Americano, no Peru

Patrocinado pela Embratur, evento tem como próximos destinos México, Colômbia e Argentina

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) representou o bioma Amazônia durante o 1º Encontro Latino-Americano de Gastronomia, realizado nesta semana pelo Instituto Realidade Brasil em Lima, no Peru. O projeto de promoção gastronômica patrocinado pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) tem como próximos destinos México, Colômbia e Argentina.

A programação iniciou com apresentação do destino Amazonas a jornalistas e formadores de opinião de Lima, seguida de jantar com ingredientes típicos da Amazônia, como o jambu, mandioca, açaí e piracuí, com pratos assinados pelo chef Rafael Bruno. O encontro aconteceu no hotel Innside Meliá, em Miraflores.

A diretora de marketing da Amazonastur, Ana Claudia Rego, destacou que o convite oportuniza a aproximação entre as culturas e o estímulo ao turismo gastronômico de ambas as cidades envolvidas.

“A gastronomia pode ser considerada um fator fundamental para diversificar a oferta turística e estimular o desenvolvimento econômico das regiões, tendo em vista toda uma cadeia que ela movimenta para que sejam oferecidas experiências gastronômicas que representam uma cultura. Ficamos muito felizes em apresentar os sabores da Amazônia e poder falar do nosso destino a partir de cada prato elaborado”, disse.

Segundo a presidente do Instituto Realidade Brasil, Maristela Valares, o projeto irá passar pelo México, Colômbia e Argentina apresentando os biomas Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado, respectivamente.

“É uma ousadia trazer gastronomia para o Peru, mas trouxemos o chef Rafael Bruno para representar a gastronomia amazônica, para realizar essa troca de experiências e estimular a aproximação das pessoas por meio dos sabores”, explicou.

