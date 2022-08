Amazonas Shopping promove evento de moda com as tendências da coleção de verão

O Amazonas Shopping promove, de sexta-feira (26) a domingo (28), a retomada da temporada de desfiles de moda, apresentando as principais novidades e tendências da coleção primavera/verão. Um dos convidados de destaque do evento “Amazonas Fashion”, é o modelo Rodrigo Rothem, que tem passagens pelas semanas de moda de Milão, Nova York e São Paulo. Rodrigo é amazonense e hoje mora fora do país.

A programação do “Amazonas Fashion” é aberta ao público e acontece na Praça Rio Negro, no corredor central, sempre a partir das 19h. Os desfiles também serão transmitidos pelas redes sociais, Instagram @amazonasshopping. A apresentação será feita pela jornalista e influenciadora digital Ludmilla Queiroz. O evento contará com a participação de um time de influencers do segmento, comentando os looks que serão exibidos.

Mais de 50 lojas do shopping, dos segmentos de moda infantil, adulto feminino e masculino, acessórios, calçados e eletrônicos participam dos desfiles. Os looks têm a curadoria do stylist Edinho Serrão.

O “Amazonas Fashion” marca o retorno dos grandes eventos de moda do centro de compras, que voltam a fazer parte do calendário. A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que esse era um pedido antigo do público, que lembra com muita saudade de eventos que marcaram os 30 anos do empreendimento. “O Amazonas Shopping foi pioneiro na realização de eventos de moda na cidade e retorna com uma estrutura que une elementos tradicionais que foram sucesso, com a modernidade dos looks”.

Segundo Ivanna Passos, durante o evento, os visitantes vão conhecer as principais tendências da moda disponíveis nas lojas do centro de compras, vão poder se inspirar nas referências e montar looks estilosos. A ideia, diz ela, é reforçar para o público que a moda é democrática e os elementos podem se misturar e combinar com diferentes estilos.

Rodrigo Santos destaca que uma superestrutura está sendo preparada para que as pessoas possam assistir aos desfiles com total comodidade. A passarela, diz ele, será a tradicional, em formato de T, e o cenário conterá elementos amazônicos, com destaque para os tons de verde. O casting de modelos é formado 100% por profissionais amazonenses. “Alguns, inclusive, desfilaram nas primeiras edições do ‘Amazonas Fashion’, como é o caso do modelo Rodrigo Rothem, que hoje faz sucesso internacional”, afirmou.

