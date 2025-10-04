O Amazonas Shopping celebra seu 34º aniversário com um evento que já se tornou uma tradição na cidade: a Corrida Amazonas Shopping. A prova, que conta com a coordenação técnica da Endurance Sports, será realizada no domingo, 9 de novembro, às 6h, com largada e chegada no estacionamento G1 do shopping.
A corrida terá percursos de 5km e 10km, com categorias para atletas individuais, pessoas com deficiência visual (5km) e pessoas que usam cadeiras de rodas esportivas (5km). Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados gerais, nos percursos de 5km e 10km, masculino e feminino.
As inscrições podem ser feitas pelo site (https://www.ticketsports.com.br), com taxa de R$120. Os participantes receberão um kit com camiseta, pochete, squeeze, número de peito e medalha pós-prova. Pessoas com deficiência (PCDs) e doadores de sangue podem solicitar isenção da taxa de inscrição. A idade mínima para participar é de 16 anos para o percurso de 5km e 18 anos para o de 10km. O regulamento completo da prova está disponível no site oficial do evento.
Corridinha Kids celebra o Dia da Criança com diversão e esporte
E também tem corrida para o público infantil. Em alusão ao Dia da Criança, o Amazonas Shopping promove, no dia 19 de outubro, mais uma edição da Corridinha Kids Amazonas Shopping. O evento, que tem como objetivo incentivar a prática esportiva desde a infância, será realizado a partir das 16h30, no estacionamento do Edifício Garagem G1 do shopping. A competição é voltada para crianças e adolescentes de 1 a 14 anos, acompanhados por um responsável.
As inscrições, no valor de R$ 75, abriram em 29 de agosto e vão até 13 de outubro. Todos os inscritos receberão um kit com camiseta, viseira, copo e o número de peito. Ao final da prova, todos os competidores que completarem o percurso receberão uma medalha de participação.
A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que a Corridinha Kids é uma oportunidade para as famílias celebrarem o Dia das Crianças com uma atividade saudável e lúdica. “Acreditamos que o shopping é um espaço que pode e deve ir além do consumo, proporcionando momentos de alegria e bem-estar para toda a comunidade”, afirma.