Amazonas Shopping amplia horário de funcionamento no sábado, véspera do Dia dos Pais

O Amazonas Shopping irá funcionar com horário ampliado neste sábado (13), véspera do Dia dos Pais. O objetivo é oferecer mais tempo para as pessoas fazerem suas compras, com tranquilidade e conforto.

As lojas irão funcionar das 10h às 23h. No domingo (14), Dia dos Pais, o shopping abre normalmente. Como acontece aos domingos, as lojas funcionam das 14h e 21h e operações de alimentação das 12h às 21h.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que os lojistas estão com um mix de produtos bastante variados para a data. “Há opções para todos os gostos e estilos de pais. E com o horário ampliado no sábado, os filhos vão poder fazer as compras com comodidade”, afirmou.

Para quem não puder ir ao shopping, a opção é comprar o presente através do serviço de Assistente de Compras, que atende pelo nome de Maya. Com total conforto e tranquilidade, por esse sistema o consumidor pode escolher, pagar e receber os produtos onde quiser, de maneira totalmente digital.

A Assistente de Compras Maya funciona da seguinte forma: o cliente entra em contato através do WhatsApp (92) 98404-5544 e informa os produtos que deseja adquirir. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 12h às 20h20. O produto é entregue no mesmo dia, se o pedido for feito até às 16h, caso contrário fica para o dia seguinte. A retirada no drive-thru acontece das 12h às 19h30.

Promoção

Além de comprar o presente, os clientes ainda podem concorrer à promoção de Dia dos Pais do Amazonas Shopping. O centro de compras vai sortear três motos elétricas da marca Boram. Os clientes ainda ganham cerveja artesanal de brinde.

Para concorrer, a cada R$ 300 em compras, o cliente tem direito a um cupom para participar do sorteio. Ele deve baixar o aplicativo “Amazonas Shopping”, na Play Store ou Apple Store e acessar a aba “Promoções”. Em seguida, basta clicar em participar na opção Amazonas Shopping, aceitar os termos de uso e escolher enviar notas. Para finalizar, o usuário fotografa as notas fiscais. Dessa forma, já estará concorrendo às motos e poderá retirar a cerveja artesanal de brinde.

Caso tenha dificuldade, pode ir até o lounge instalado no primeiro piso, próximo da loja C&A, e tirar dúvidas com a equipe. Também no lounge, pode retirar a cerveja artesanal de brinde. O troque e ganhe é válido enquanto durar o estoque e cada pessoa pode retirar apenas uma cerveja por CPF. A promoção de Dia dos Pais segue até o dia 14 de agosto. O sorteio acontece no dia 20 de agosto, às 17h, e pode ser acompanhado no instagram @amazonasshopping. A campanha conta com o patrocínio da Boram e apoio da Beers n Beer e Taxxi Go.

Com informações da assessoria