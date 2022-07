Amazonas pode ganhar três usinas termoelétricas e aumentar potencial energético

A empresa Eneva conseguiu licenças prévias (LPs), nesta sexta-feira (15/07), para realizar estudo de implementação de três usinas termoelétricas no estado do Amazonas. Os projetos da empresa preveem recursos na ordem de R$ 5 bilhões e vão aumentar o potencial enérgico da região norte. As licenças foram concedidas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e são unicamente e exclusivamente para concorrer ao leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Pelas redes sociais, o governador Wilson Lima falou da perspectiva de novos investimentos no estado. “Concedemos três licenças prévias para que a Eneva realize estudos de viabilidade para a implantação de três usinas termelétricas no Amazonas. Os projetos preveem investimentos da ordem de cinco bilhões de reais”, disse.

As termoelétricas devem ser implementadas na zona rural do município de Silves e somadas irão possuir uma área de 53,4 hectares, cada projeto terá capacidade de produzir 295MW (megawatts) de energia. As licenças prévias concedidas pelo Governo do Amazonas têm duração de 4 anos e ainda não dão direito de intervenção no espaço determinado.

A concessão de licenças pelo órgão de proteção ambiental segue uma rigorosa avaliação de riscos, pautada na legislação estadual de n° 3.875 de julho de 2012. Ainda que com potencial poluir avaliado em nível médio, as usinas utilizarão como fonte de energia o Gás Natural, um combustível menos nocivo ao meio ambiente.

Eneva – A empresa é uma das maiores operadoras integradas de energia do país, fundada em 2007. Atualmente a empresa já opera um parque de geração termelétrica com 2,8GW de capacidade instalada (78% operacional), localizada nos estados de Maranhã, Ceará e Roraima. No Amazonas, a empresa já possuí dois campos de exploração e produção de gás natural nas bacias do Rio Amazonas e Solimões.

*Com assessoria