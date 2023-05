Amazonas participa do Workshop “Echo-Industrial Parks and Innovation Knowledge Exchange”

A convite do Grupo Banco Mundial (World Bank Group), o secretário de Estado Chefe do Escritório de Representação do Estado ado Amazonas em São Paulo (ERGSP), Doutor Alfredo Monteiro Lins de Albuquerque, integra Delegação do Estado do Amazonas que participa do Workshop “Echo-Industrial Parks (EPI) and Innovation Knowledge Exchange”, que ocorre desde a segunda-feira (08/05) e segue até a sexta-feira (12/05), na cidade de Seul, capital da Coreia do Sul.

O evento, co-organizado pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial e pelo Ministério do Comércio, Indústria e Energia, conta com a participação de Delegações do Brasil, Vietnã, Indonésia e Haiti, bem como de representantes das entidades organizadoras, e entidades do setor público e privado que atuam ou têm interesse no segmento.

O objetivo central dos idealizadores da iniciativa, que apoiam o desenvolvimento econômico de países em desenvolvimento, é focado em difundir conhecimento e compartilhar as experiências oriundas do êxito na implementação do Programa Nacional de Parques Ecoindustriais em vários países, entre eles, o país anfitrião, que tem no modelo de Parque Ecoindustriais em funcionamento a concentração de 64% do PIB, 49% dos empregos gerados, e 66% das exportações no setor da indústria.

No cronograma do evento estão programadas visitas ao Parque Ecoindustrial de Ulsan, ao Ulsan Carbon Neutrality Center, ao Gumi National Industrial Complex (setor eletrônico e têxtil), ao Saemangeum Industrial Complex (Complexo de Painéis Solares), ao Banweal-Sihwa Industrial Complex, e Smart Factories, tais como a Hyundai Heavy Industries.

Entre os palestrantes figuram autoridades cuja gestão apoia o Programa, como o Prefeito de Ulsan, Representantes do Departamento de Prática Global de Finanças, Competitividade e Inovação do Banco Mundial, e Professores componentes do corpo docente da Universidade de Ciências de Ulsan.

Além do Chefe do ERGSP, compõem a Delegação do Estado do Amazonas participante do evento o Secretário Executivo de Estado de Desenho Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Jeibi Medeiros, e o representante da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Suframa), economista Marcelo Pereira.