Amazonas Energia promove Semana do Meio Ambiente com incentivo à sustentabilidade

O cuidado com a natureza e sustentabilidade é uma preocupação constante da Amazonas Energia. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, as ações da concessionária em benefício da fauna e flora da Amazônia merecem destaque.

Como compensação ambiental para construção de seus empreendimentos, a Amazonas Energia vem construindo passarelas para ajudar na preservação do sauim-de-coleira (Saguinus bicolor), contribuindo para ações de preservação da espécie. A primeira foi inaugurada no último dia 29 de maio e fica localizada no Parque Sumaúma, próximo à Avenida das Torres, zona Norte de Manaus.

Serão cinco passarelas ao todo, cuja localização tem sido estudada por técnicos da Amazonas Energia. A equipe avalia áreas propícias para o trânsito dos sauim-de-coleira. Esse animal é considerado o símbolo de Manaus e precisa de apoio urgente, pois corre o risco de desaparecer em poucas décadas caso nada seja feito para impedir a destruição da floresta, habitat natural da espécie.

Também chamada de passagem de fauna, a passarela deve ser erguida em local capaz de recebê-la sem causar transtorno a moradores vizinhos. A estrutura tem como base dois postes e o caminho é construído com malha de aço galvanizado e cabos de aço para sustentação, permitindo o trânsito adequado dos animais pelas ruas, impedindo que sejam atropelados ou eletrocutados.

Ao solicitar uma licença para a instalação de linhas de distribuição ou subestações ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), a Amazonas Energia também aproveita para apresentar as compensações ambientais estudadas pela empresa. Cabe à concessionária executar ações que contribuam para o bem-estar de quem vive na área. Para isso, precisa apresentar documentos sobre estudos de impactos de vizinhança, viabilidade de instalação e levantamentos sobre fauna e flora da região.

Os sauins-de-coleira vivem na mata localizada nos arredores da capital. O primata também é encontrado no município de Rio Preto da Eva (a 79 quilômetros de Manaus em linha reta). Muitos acabam morrendo na cidade, vítimas de atropelamento e eletrocução na rede elétrica.

Mais ações

No dia 5 de junho, a Amazonas Energia irá presentear seus funcionários com camisetas relacionadas à data, lixeiras para o carro e 200 canecas. A medida ajudará a diminuir os resíduos sólidos gerados dentro da empresa.

Dados da concessionária apontam que, usualmente, uma única pessoa utiliza, por dia, cerca de quatro copos descartáveis para beber água e café. Considerando que o setor administrativo da Amazonas Energia funciona de segunda a sexta-feira, serão quase 60 mil copos de plástico que deixarão de ser descartados mensalmente.

No dia 7 de junho, funcionários da concessionária ministrarão palestra na Escola Municipal João Paulo II, localizada no Distrito Industrial II, zona Leste de Manaus. Falarão sobre a importância de preservar o planeta, dando, inclusive, dicas de mudanças de hábito no ambiente doméstico e familiar que podem contribuir para diminuir os riscos para a natureza. Após a palestra, serão distribuídos kits para colorir aos alunos e cestas básicas a seus familiares.

Multas zeradas

Estatísticas comprovam que a empresa tem conseguido zerar as multas ambientais. Enquanto em 2017 teve o registro de 11, nos anos seguintes houve queda vertiginosa: 4 em 2018; 2 em 2019; 1 em 2020; 4 em 2021 e 2022; e zero até o momento, em 2023.

“Este trabalho é fruto de uma ação preventiva forte por parte da Amazonas Energia, pois nossos empreendimentos são constantemente monitorados e verificados, a fim de que as ações de limpeza e de mitigação ambiental possam ser realizadas antes de um sinistro.” afirmou o coordenador do setor de Meio Ambiente da Amazonas Energia, Esmael Vieira.

Com informações da assessoria