Amazonas Energia e Pestalozzi fecham acordo e debatem projetos sociais para PcDs

Representantes das duas instituições dialogaram sobre possíveis parcerias em benefícios dos PcDs e suas famílias

O vice-presidente da Amazonas Energia, Orsine Oliveira, recebeu hoje (14), as representantes da Associação Pestalozzi, a presidente Sílvia Passos e a diretora Ângela Godeau, na sede da concessionária, para fechar o acordo que permitiu a regularização dos débitos da instituição.

A Associação Pestalozzi possuía débitos em aberto referentes ao período de 2008 a 2021. Reconhecendo o importante trabalho social que a instituição desenvolve na cidade de Manaus, que beneficia milhares de Pessoas com Deficiência (PcDs), a concessionária ofertou desconto de 87% sobre o valor da dívida e dividiu o restante em 24 parcelas. “O acordo foi maravilhoso. A Pestalozzi vai continuar atendendo, graças a Deus e graças ao senhor Orsine pelo compromisso que ele tem com o ser humano e com a instituição. Vamos poder pagar a luz e continuar trabalhando”, celebrou Silvia Passos.

A concessionária, assim como procedeu com a Pestalozzi, tem facilitado, ao máximo, o pagamento das dívidas de forma a permitir que tanto pessoas físicas e instituições sociais possam estar dentro da legalidade. “A empresa tem oferecido descontos vantajosos por respeitar o consumidor. Vale ressaltar que não podemos abrir mão integral da receita em virtude da manutenção do próprio sistema. Se a Amazonas Energia não receber, não terá como fornecer serviço com a qualidade e quantidade que os moradores precisam”, enfatizou Orsine Oliveira.

Projetos

A Associação Pestalozzi, há mais de 40 anos, atende pessoas com diversos tipos de deficiência. Com a pandemia, as doações reduziram e a entidade social enfrenta sérias dificuldades. Por isso, está em campanha permanente para conseguir doadores, que podem ajudar por meio do PIX/CNPJ: 04.499.992/0001-02. “Eu peço ajuda de cada um amazonense, que queira contribuir para a instituição. Cada pessoa que contribui, não contribui apenas com a instituição. Contribuiu com seu espírito e com o pai celestial”, ponderou Silvia Passos.

A Amazonas Energia, por outro lado, desenvolve campanhas de conscientização como a que trata sobre o Autismo e faz doações rotineiras para instituições sociais que desenvolvem trabalhos em diversas áreas de Manaus. “Iniciamos na pandemia e não paramos. A concessionária tem auxiliado famílias com cestas de alimentos semanalmente. Os produtos ajudam os menos favorecidos a recuperar as forças e também acendem a esperança de dias melhores. Entendendo o outro, é possível estruturar ações que sejam benéficas para todos. Estou confiante de que poderemos fechar parceria neste sentido também com a Pestalozzi”, sinalizou Orsine Oliveira.

Com informações da assessoria