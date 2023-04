Amazonas cria comitê de segurança para fortalecer monitoramento das escolas

O Governo do Amazonas anunciou, nesta segunda-feira (10/4), a criação do Comitê Interinstitucional de Proteção, Monitoramento, Guarda e Segurança Escolar e o Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar (Nise), que vai atuar nas escolas públicas estaduais monitorando e coibindo ameaças e a ocorrência de ataques a unidades de ensino da rede estadual.

O comitê reforça as ações já adotadas pela Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Segurança, para resguardar o convívio pacífico e seguro nas escolas do estado.

O grupo de trabalho é baseado nas diretrizes do “plano de ações integradas para a segurança nas escolas”, idealizado pelo Governo em uma ação conjunta entre as secretarias estaduais.

A secretária de Educação, Kuka Chaves, disse que, estão sendo tomadad todas as providências para evitar e combater qualquer tipo de ação que venha causar algum dano aos profissionais de educação e estudantes.

A SSP já possui um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Educação para a realização de palestras e outras ações de combate à violência. Esse trabalho será reforçado em parceria com as unidades de ensino, além das rondas escolares.

